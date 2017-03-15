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  • 15.03, 16:02
Мать в больничной палате избила маленького ребенка: видео. больницы, дети и подростки, насилие над детьми. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Мать в больничной палате избила маленького ребенка: видео

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Мать в больничной палате избила маленького ребенка: видео

Мать в больничной палате избила маленького ребенка: видео

Мать в больничной палате избила маленького ребенка: видео

    Следователи изучают появившийся в Интернете ролик, который снял в детском отделении больницы один низ пациентов.

    На записи видно, как женщина в палате пытается уложить спать ребенка, которому на вид около 3 лет, а тот отказывается. Вместо уговоров или, например, колыбельной мать применяет силу. Эта сцена привлекла внимание другого мальчика, он подходит к кровати и, вероятно, что-то говорит в защиту малыша, который начинает плакать, но женщина продолжает наносить удары.

    Правоохранители устанавливают личность матери, чтобы выяснить, в каких условиях живут дети в этой семье и как часто к ним применяют именно такие методы воспитания. Не исключено также, что женщине может грозить уголовная ответственность по статьям «Истязание» или «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, соединенное с жестоким обращением».

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