Школьницы жестоко унизили одноклассника на пьяной вечеринке: видео

В Сети появился скандальный видеоролик, главные герои которого вновь подростки и их жертва. Школьницы из Иркутской области сняли избиение одноклассника. Девочки сами пригласили мальчика в гости, заперли дверь и начали унижать его. Экзекуция продолжалась около часа, в завершение чего жертву заставили целовать обувь.

Судя по кадрам, снятым иркутскими школьницами, удары на их одноклассника сыпались один за другим. Мальчик безропотно терпел избиение. Словно подстегиваемые безнаказанностью, сверстницы с оскорблениями вымещали на жертве всю свою агрессию.



Чем провинился подросток перед одноклассниками — из записи не ясно. Видимо, для них это просто игра — пригласить застенчивого и безобидного школьника в квартиру на так называемую вписку, выпить алкоголя, а потом запереть входную дверь. У мальчика не было шанса убежать или позвать на помощь. Видимо, потому он и смирился и лишь между ударами просил о нескольких минутах передышки.



Сейчас полицейские устанавливают всех участников той вечеринки. Встретиться со стражами порядка придется и тем, кто бил подростка, и той, что снимала на телефон, и их подругам, которые предпочли не вмешиваться и делали музыку погромче, чтобы соседи не слышали криков. Под уголовную статью попадают действия тех, кто после побоев придумал, как унизить одноклассника.



Население поселка, где живут участники этого происшествия, — несколько сотен человек. Все друг друга знают. Уже известно, что школьницы, которые участвовали в избиении, употребляют спиртное, не отличаются хорошей успеваемостью и состоят на учете в полиции.



К счастью, мальчик в результате избиения не получил серьезных физических травм. Но душевная рана затянется не скоро, говорят психологи. Скорее всего, в ближайшее время ему позволят не ходить в школу, а возможно, придется перевести и в другую.



Подробности — в репортаже.