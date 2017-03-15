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  • 15.03, 16:02
 Школьницы жестоко унизили одноклассника на пьяной вечеринке: видео. дети и подростки, драки и избиения, Иркутск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Школьницы жестоко унизили одноклассника на пьяной вечеринке: видео

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Школьницы жестоко унизили одноклассника на пьяной вечеринке: видео

Школьницы жестоко унизили одноклассника на пьяной вечеринке: видео

Школьницы жестоко унизили одноклассника на пьяной вечеринке: видео

    В Сети появился скандальный видеоролик, главные герои которого вновь подростки и их жертва. Школьницы из Иркутской области сняли избиение одноклассника. Девочки сами пригласили мальчика в гости, заперли дверь и начали унижать его. Экзекуция продолжалась около часа, в завершение чего жертву заставили целовать обувь.

    Судя по кадрам, снятым иркутскими школьницами, удары на их одноклассника сыпались один за другим. Мальчик безропотно терпел избиение. Словно подстегиваемые безнаказанностью, сверстницы с оскорблениями вымещали на жертве всю свою агрессию.

    Чем провинился подросток перед одноклассниками — из записи не ясно. Видимо, для них это просто игра — пригласить застенчивого и безобидного школьника в квартиру на так называемую вписку, выпить алкоголя, а потом запереть входную дверь. У мальчика не было шанса убежать или позвать на помощь. Видимо, потому он и смирился и лишь между ударами просил о нескольких минутах передышки.

    Сейчас полицейские устанавливают всех участников той вечеринки. Встретиться со стражами порядка придется и тем, кто бил подростка, и той, что снимала на телефон, и их подругам, которые предпочли не вмешиваться и делали музыку погромче, чтобы соседи не слышали криков. Под уголовную статью попадают действия тех, кто после побоев придумал, как унизить одноклассника.

    Население поселка, где живут участники этого происшествия, — несколько сотен человек. Все друг друга знают. Уже известно, что школьницы, которые участвовали в избиении, употребляют спиртное, не отличаются хорошей успеваемостью и состоят на учете в полиции.

    К счастью, мальчик в результате избиения не получил серьезных физических травм. Но душевная рана затянется не скоро, говорят психологи. Скорее всего, в ближайшее время ему позволят не ходить в школу, а возможно, придется перевести и в другую.

    Подробности — в репортаже.

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