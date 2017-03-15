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  • 15.03, 16:02
Краснокнижный тигр Упорный погиб при странных обстоятельствах. животные, тигры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Краснокнижный тигр Упорный погиб при странных обстоятельствах

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Краснокнижный тигр Упорный погиб при странных обстоятельствах

Краснокнижный тигр Упорный погиб при странных обстоятельствах

    Эксперты устанавливают точную причину смерти амурского тигра по кличке Упорный. Краснокнижный хищник был найден мертвым с глубокими ранами на спине и голове.

    Целый день по глухой тайге членам экспедиции пришлось добираться к тому месту, где поймали последний сигнал с GPS-ошейника, который носил гордость и слава заповедника — тигр по кличке Упорный. Потом передатчик замолчал.

    Ученые и охотоведы надеялись, что ничего плохого произошло — просто краснокнижный зверь вышел из зоны спутникового покрытия или маячок дал сбой. Однако первые кадры, которые они прислали сегодня с берега реки Юли, ясно показали — хищник погиб при странных обстоятельствах. Сильная молодая кошка проиграла в битве с другим зверем. Зоологи не исключают, что тигр оказался слабее медведя, потому что был травмирован браконьерской ловушкой.

    Ученые следили за каждым шагом Упорного. Его отловили в ноябре 2014. Тогда о звере, который повадился ходить в поселки и нападать на домашних животных, сообщили встревоженные жители. Хищник был крайне истощен, его долго восстанавливали в реабилитационном центре. Тогда он и получил свою кличку — Упорный, так как наотрез отказывался выходить из транспортировочной клетки в вольер. Когда пациент поправился, ученые считали это большой победой. По случаю возвращения в тайгу устроили настоящий праздник.

    Отслеживая перемещения тигра с помощью ошейника, ученые убедились в том, что он хорошо освоился на территории заповедника. С момента выпуска прошел сотни километров, избегая населенных пунктов и автотрасс. Специалисты были уверены — вот-вот подопечный найдет свой участок обитания и, возможно, обзаведется потомством. Сегодня участники экстренной экспедиции доставят останки зверя в лабораторию, чтобы точно определить причину его гибели.

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