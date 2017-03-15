Снятый с рейса из-за длинных ног волейболист требует извинений от стюардессы

На высокой ноте и так и не начавшись, закончился полет волейболиста Александра Кимерова. Спортсмена выгнали из самолета после скандала, который разгорелся
из-за его длинных ног.
Участник клуба «Факел» вытянул ноги, чем помешал работе стюардесс. Договориться пассажир и бортпроводники не смогли, поэтому на борту появились полицейские. Чем завершилась эта история, выяснил корреспондент НТВ Никита Развозжаев.
Никто и подумать не мог, что длинные ноги Александра Кимерова, которые не раз выручали игроков волейбольного клуба «Факел» на площадке, могут стать причиной конфликта. Да еще какого: высокорослого волейболиста попросили покинуть самолет, хотя он уже прошел регистрацию и даже занял свое, пусть и не совсем удобное место. И все это под возгласы недовольных пассажиров. Они встали на защиту молодого игрока. Кто-то даже включил камеру мобильного.
Поначалу казалось, что полицейские не нашли причины для задержания спортсмена. Они покинули борт, но после разговора со стюардессой вернулись и силой подняли с места чемпиона мира в возрастной группе до 23 лет. Как оказалось, на него написала заявление бортпроводница, которая посчитала себя оскорбленной.
Как позже пояснил сам игрок, он просто купил билет не на то место — слишком тесным оно оказалось для человека с ростом 215 сантиметров. Спортсмен договорился поменяться местами с девушкой, сидевшей у аварийного выхода, где гораздо просторнее. Но стюардессе такое самоуправство со стороны пассажиров не понравилось. Мол, не по правилам.
Александр Кимеров, игрок ВК «Факел»: «На все мои увещевания, что антропометрические данные и элементарные законы физики не позволяют мне полностью втиснуться в узкий проем между креслами, стюардесса ответила, что сейчас вызовет полицию. В итоге действительно пришли двое полицейских, которые сказали, что я дебошир, и попросили покинуть самолет».
Молодому человеку ничего не оставалось, как вытянуть ноги в проход между креслами. Собственно, после этого и появился наряд полиции. В итоге рейс был задержан на 40 минут. А Кимерову пришлось лететь в Москву следующим самолетом. Узнав об этом, в руководстве волейбольного клуба сильно возмутились. Свою позицию они изложили на официальном сайте «Факела», ведь обычно высокорослым игрокам шли навстречу. Да и сами волейболисты утверждают: никогда с таким отношением не сталкивались. Бывало приходилось доплачивать для того, чтобы пересесть, но это нормально.
В клубе заявили, что в суд обращаться не собираются, но как минимум ждут извинений от стюардессы. Она пока на связь со спортсменом не вышла.
Никто и подумать не мог, что длинные ноги Александра Кимерова, которые не раз выручали игроков волейбольного клуба «Факел» на площадке, могут стать причиной конфликта. Да еще какого: высокорослого волейболиста попросили покинуть самолет, хотя он уже прошел регистрацию и даже занял свое, пусть и не совсем удобное место. И все это под возгласы недовольных пассажиров. Они встали на защиту молодого игрока. Кто-то даже включил камеру мобильного.
Поначалу казалось, что полицейские не нашли причины для задержания спортсмена. Они покинули борт, но после разговора со стюардессой вернулись и силой подняли с места чемпиона мира в возрастной группе до 23 лет. Как оказалось, на него написала заявление бортпроводница, которая посчитала себя оскорбленной.
Как позже пояснил сам игрок, он просто купил билет не на то место — слишком тесным оно оказалось для человека с ростом 215 сантиметров. Спортсмен договорился поменяться местами с девушкой, сидевшей у аварийного выхода, где гораздо просторнее. Но стюардессе такое самоуправство со стороны пассажиров не понравилось. Мол, не по правилам.
Александр Кимеров, игрок ВК «Факел»: «На все мои увещевания, что антропометрические данные и элементарные законы физики не позволяют мне полностью втиснуться в узкий проем между креслами, стюардесса ответила, что сейчас вызовет полицию. В итоге действительно пришли двое полицейских, которые сказали, что я дебошир, и попросили покинуть самолет».
Молодому человеку ничего не оставалось, как вытянуть ноги в проход между креслами. Собственно, после этого и появился наряд полиции. В итоге рейс был задержан на 40 минут. А Кимерову пришлось лететь в Москву следующим самолетом. Узнав об этом, в руководстве волейбольного клуба сильно возмутились. Свою позицию они изложили на официальном сайте «Факела», ведь обычно высокорослым игрокам шли навстречу. Да и сами волейболисты утверждают: никогда с таким отношением не сталкивались. Бывало приходилось доплачивать для того, чтобы пересесть, но это нормально.
В клубе заявили, что в суд обращаться не собираются, но как минимум ждут извинений от стюардессы. Она пока на связь со спортсменом не вышла.
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