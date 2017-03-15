#ТЫСУПЕР!
Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.03, 14:31
Фанатка шантажировала Розенбаума его эротическими фотографиями. знаменитости, суды, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Фанатка шантажировала Розенбаума его эротическими фотографиями

комментировать
Фанатка шантажировала Розенбаума его эротическими фотографиями

Фанатка шантажировала Розенбаума его эротическими фотографиями

Фанатка шантажировала Розенбаума его эротическими фотографиями

    В пикантной истории оказался замешан известный артист Александр Розенбаум.

    В Мосгорсуде рассматривают жалобу на приговор, вынесенный навязчивой поклоннице артиста. Наталью Вострикову приговорили к трем годам колонии за то, что она вымогала деньги у певца, грозя выставить на всеобщее обозрение его откровенные фотографии. Снимки оказались в распоряжении НТВ.

    Эти снимки фанатка получила якобы от певца, когда их связывали профессиональные и романтические отношения.

    Подробности скандальной истории — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru