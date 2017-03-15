Фанатка шантажировала Розенбаума его эротическими фотографиями

В пикантной истории оказался замешан известный артист Александр Розенбаум.

В Мосгорсуде рассматривают жалобу на приговор, вынесенный навязчивой поклоннице артиста. Наталью Вострикову приговорили к трем годам колонии за то, что она вымогала деньги у певца, грозя выставить на всеобщее обозрение его откровенные фотографии. Снимки оказались в распоряжении НТВ.



Эти снимки фанатка получила якобы от певца, когда их связывали профессиональные и романтические отношения.



Подробности скандальной истории — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.