#ТЫСУПЕР!
Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.03, 14:31

Суд снизил срок осужденной за госизмену и помилованной Севастиди

1 комментарий

Суд снизил срок осужденной за госизмену и помилованной Севастиди

Суд снизил срок осужденной за госизмену и помилованной Севастиди

Верховный суд РФ принял решение смягчить приговор Оксане Севастиди, которая была осуждена за госизмену, но позднее помилована президентом.

Наказание жительнице Сочи снижено с 7 до 3 лет лишения свободы. Таким образом, суд отказался считать Севастиди незаконно осужденной. При этом формально ее освободили от наказания.

Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу защиты на приговор. Прокурор же просил оставить приговор без изменения.

Как отмечает «Интерфакс», заседание суда прошло в закрытом режиме, так как дело Севастиди имеет гриф «совершенно секретно».

Напомним, в марте 2016 года Севастиди была признана виновной в госизмене и приговорена к 7 годам колонии за то, что отправила знакомому в Грузию СМС о российской военной технике незадолго до начала конфликта в Южной Осетии.

А 7 марта этого года Владимир Путин помиловал Севастиди. При этом ее адвокат подчеркнул, что помилование не реабилитирует его клиентку, поэтому сторона защиты будет добиваться оправдания в Верховном суде и отмены обвинительного приговора.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru