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  • 15.03, 14:31

СМИ: в Голливуде решили перезапустить «Матрицу»

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СМИ: в Голливуде решили перезапустить «Матрицу»

СМИ: в Голливуде решили перезапустить «Матрицу»

Студия Warner Bros. собирается перезапустить фильм «Матрица».

Идею снять новый фильм подал продюсер Джоэл Сильвер, работавший над «Матрицей» 1999 года.

Как отмечает Hollywood Reporter, главную роль в новой «Матрице» может исполнить чернокожий актер Майкл Бакари Джордан, игравший в фильмах «Крид: Наследие Рокки» и «Фантастическая четверка». Также к работе планируется привлечь сценариста и режиссера Зака Пэнна, который участвовал в создании фильмов «Мстители» и «Люди Икс».

Пока проект находится на ранней стадии разработки, предполагаемая дата выхода на экраны не называется. Однако сообщается, что, в случае успеха, продюсеры собираются расширить вселенную «Матрицы», сняв несколько продолжений и спин-оффов.

Ранее Киану Ривз заявил, что готов сыграть в новой части культовой фантастической франшизы. Однако актер выдвинул условие — к работе над новой «Матрицей» должны быть привлечены режиссеры оригинальной трилогии Лана Вачовски и Лилли Вачовски.

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