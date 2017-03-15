Допрос Франсуа Фийона провели в обстановке повышенной секретности

Во Франции сегодня обсуждают, как за полтора месяца до президентских выборов 3 основных кандидата на высший государственный пост попали в поле зрения правоохранительных органов. Против республиканца выдвинуто обвинение в растрате, накануне его допрашивала полиция. Сам Фийон заявляет о презумпции невиновности и утраивает усилия, чтобы завоевать голоса избирателей.
Открытие уголовного дела — это одно, доказанная вина — совсем другое, поэтому в отношении Франсуа Фийона продолжает действовать принцип презумпции невиновности. Нет никаких изменений в предвыборной стратегии. Фийон не сходит с президентской гонки и продолжает бороться до конца.
Допрос Фийона был назначен на сегодня, об этом прессе объявил сам кандидат в президенты еще 2 недели назад. Тогда же он подтвердил, что обязательно выполнит волю следователей. Потом, правда, окружение Фийона, точнее, его адвокаты поняли, что медийная шумиха им только вредит. Как передает обозреватель НТВ Вадим Глускер, в итоге допрос состоялся на день раньше в обстановке повышенной секретности.
Антонен Леви, адвокат Франсуа Фийона: «Я лично, а не Франсуа Фийон пожелал этого по нескольким причинам. Самое главное для меня было, чтобы правосудие могло действовать в спокойной обстановке. Присутствие огромного числа представителей прессы абсолютно несовместимо с нормальным функционированием правосудия».
Известно, что на самом допросе Фийон отказался признавать свою вину и практически отказался отвечать на вопросы судебных следователей. В результате, как и ожидалось, политику были предъявлены официальные обвинения. Речь идет о растрате госсредств, связанных с фиктивным трудоустройством членов его семьи. Фийону также инкриминируется сообщничество, укрывательство и пренебрежение обязанностями при составлении деклараций.
Через несколько часов после предъявления обвинений Фийон появился перед избирателями, на этот раз перед Ассоциацией охотников Франции. Политик шутил и каламбурил, что обычно ему несвойственно.
Франсуа Фийон, кандидат на пост президента Франции: «В этой президентской кампании пули летят низко. Должен признать, мне приятно быть среди настоящих охотников».
Любопытно другое: до того, как Фийону были предъявлены официальные обвинения, другие кандидаты в президенты постоянно говорили о том, что вся эта история только вредит предвыборной кампании. Дескать, все заняты вопросом, получала ли супруга Фийона деньги из госказны, и никто не уделяет внимания программам кандидатов.
Как только все вроде бы вздохнули спокойно и решили обсудить политику и обещания, как судебные следователи взялись еще за одного кандидата — Эммануэля Макрона, которого до сегодняшнего дня все сомнительные истории обходили стороной. Макрона обвинили в кумовстве, точнее, в том, что в бытность министром экономики совершил поездку в Лас-Вегас за 380 тысяч евро, при этом вся сумма была доверена агентству по коммуникациям без всякого необходимого в таких случаях тендера.
против Фийона выдвинуты официальные обвинения, в отношении Макрона ведется предварительное расследование, Марин Ле Пен также обвиняют в нецелевом использовании средств, но она просто проигнорировала вызов на допрос. Если так дело пойдет, то нового президента Франции будут назначать судебные следователи и никаких выборов не нужно.
Допрос Фийона был назначен на сегодня, об этом прессе объявил сам кандидат в президенты еще 2 недели назад. Тогда же он подтвердил, что обязательно выполнит волю следователей. Потом, правда, окружение Фийона, точнее, его адвокаты поняли, что медийная шумиха им только вредит. Как передает обозреватель НТВ Вадим Глускер, в итоге допрос состоялся на день раньше в обстановке повышенной секретности.
Антонен Леви, адвокат Франсуа Фийона: «Я лично, а не Франсуа Фийон пожелал этого по нескольким причинам. Самое главное для меня было, чтобы правосудие могло действовать в спокойной обстановке. Присутствие огромного числа представителей прессы абсолютно несовместимо с нормальным функционированием правосудия».
Известно, что на самом допросе Фийон отказался признавать свою вину и практически отказался отвечать на вопросы судебных следователей. В результате, как и ожидалось, политику были предъявлены официальные обвинения. Речь идет о растрате госсредств, связанных с фиктивным трудоустройством членов его семьи. Фийону также инкриминируется сообщничество, укрывательство и пренебрежение обязанностями при составлении деклараций.
Через несколько часов после предъявления обвинений Фийон появился перед избирателями, на этот раз перед Ассоциацией охотников Франции. Политик шутил и каламбурил, что обычно ему несвойственно.
Франсуа Фийон, кандидат на пост президента Франции: «В этой президентской кампании пули летят низко. Должен признать, мне приятно быть среди настоящих охотников».
Любопытно другое: до того, как Фийону были предъявлены официальные обвинения, другие кандидаты в президенты постоянно говорили о том, что вся эта история только вредит предвыборной кампании. Дескать, все заняты вопросом, получала ли супруга Фийона деньги из госказны, и никто не уделяет внимания программам кандидатов.
Как только все вроде бы вздохнули спокойно и решили обсудить политику и обещания, как судебные следователи взялись еще за одного кандидата — Эммануэля Макрона, которого до сегодняшнего дня все сомнительные истории обходили стороной. Макрона обвинили в кумовстве, точнее, в том, что в бытность министром экономики совершил поездку в Лас-Вегас за 380 тысяч евро, при этом вся сумма была доверена агентству по коммуникациям без всякого необходимого в таких случаях тендера.
против Фийона выдвинуты официальные обвинения, в отношении Макрона ведется предварительное расследование, Марин Ле Пен также обвиняют в нецелевом использовании средств, но она просто проигнорировала вызов на допрос. Если так дело пойдет, то нового президента Франции будут назначать судебные следователи и никаких выборов не нужно.
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