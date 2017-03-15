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  • 15.03, 14:31
Read Russia: на книжную ярмарку в Лондон привезли 500 новых российских изданий. библиотеки и книгоиздание, Великобритания, литература, Лондон, ярмарки и рынки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Read Russia: на книжную ярмарку в Лондон привезли 500 новых российских изданий

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Read Russia: на книжную ярмарку в Лондон привезли 500 новых российских изданий

Read Russia: на книжную ярмарку в Лондон привезли 500 новых российских изданий

    Жителям Лондона предложили почитать Россию. Read Russia — так называется наш стенд на открывшейся в британской столице международной книжной ярмарке. В Соединенное Королевство привезли почти 5 сотен новых российских книг.

    Фальшивые деньги встречаются чаще, чем фальшивые книги. Чемоданы мечтают набить раньше, чем книжные полки, и ограбят быстрее банк, чем библиотеку. Один из стендов Лондонской книжной ярмарки посвящен книгам по экономике. Он здесь будто для контраста, потому что единственный верный способ обогатиться сразу нам всем — это читать, а не играть на бирже и не грабить банки.

    Красный стенд России участвует на Лондонской ярмарке с 2011 года. До этого русские книги ставили на полки отдельные иностранные издательства, в основном это были переводы Толстого и Достоевского. Новизна их заключалась в картинке на суперобложке. Сегодня на ярмарке можно пролистать около 500 свежих русских книг, на английском — для читателя, на русском — для издателя и переводчика.

    В Британии за минувший год на 7% увеличились продажи печатных книг. Электронные книги нашли своего читателя и уже начали его терять. Все страхи 10-летней давности относительно того, что дети перестанут читать, книги станут цифровыми а книжная ярмарка будет проходить онлайн, оказались из области фантастики. Слово, которое было в самом начале, похоже, доживет до самого конца, точно подобранное и тщательно оформленное. Подробности — в репортаже корреспондента Лизы Герсон.

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