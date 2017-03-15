Песков: Путин прохладно относится к дискуссиям о возрождении монархии

Пресс-секретарь президента РФ назвал «личным мнением» заявление главы Крыма Сергея Аксёнова о том, что Россия должна вернуться к монархической форме правления.
Дмитрий Песков отметил, что Аксёнов волен делиться с публикой своим мнением, однако «монархии в отдельно взятом регионе РФ быть не может».
При этом Песков подчеркнул, что позиция Владимира Путина по этому вопросу хорошо известна.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Путин без оптимизма относится к подобным идеям. В течение последних пяти лет его неоднократно спрашивали, и он в том или ином контексте вынужден был отвечать на такие вопросы. Он весьма прохладно относится к таким дискуссиям. Это хорошо известно».
Ранее Сергей Аксёнов заявил, что России не подходит демократия в том виде, в котором «она преподносится западными СМИ». По мнению главы Крыма, у России есть «свои традиционные православные, духовные ценности», поэтому сегодня стране нужна монархия. В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что предложение возродить в РФ монархию не имеет перспективы, а также призвал «смотреть в будущее, а не в прошлое».
При этом Песков подчеркнул, что позиция Владимира Путина по этому вопросу хорошо известна.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Путин без оптимизма относится к подобным идеям. В течение последних пяти лет его неоднократно спрашивали, и он в том или ином контексте вынужден был отвечать на такие вопросы. Он весьма прохладно относится к таким дискуссиям. Это хорошо известно».
Ранее Сергей Аксёнов заявил, что России не подходит демократия в том виде, в котором «она преподносится западными СМИ». По мнению главы Крыма, у России есть «свои традиционные православные, духовные ценности», поэтому сегодня стране нужна монархия. В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что предложение возродить в РФ монархию не имеет перспективы, а также призвал «смотреть в будущее, а не в прошлое».
Комментарии