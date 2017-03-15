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  • 15.03, 14:31

Песков: Путин прохладно относится к дискуссиям о возрождении монархии

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Песков: Путин прохладно относится к дискуссиям о возрождении монархии

Песков: Путин прохладно относится к дискуссиям о возрождении монархии

Пресс-секретарь президента РФ назвал «личным мнением» заявление главы Крыма Сергея Аксёнова о том, что Россия должна вернуться к монархической форме правления.

Дмитрий Песков отметил, что Аксёнов волен делиться с публикой своим мнением, однако «монархии в отдельно взятом регионе РФ быть не может».

При этом Песков подчеркнул, что позиция Владимира Путина по этому вопросу хорошо известна.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Путин без оптимизма относится к подобным идеям. В течение последних пяти лет его неоднократно спрашивали, и он в том или ином контексте вынужден был отвечать на такие вопросы. Он весьма прохладно относится к таким дискуссиям. Это хорошо известно».

Ранее Сергей Аксёнов заявил, что России не подходит демократия в том виде, в котором «она преподносится западными СМИ». По мнению главы Крыма, у России есть «свои традиционные православные, духовные ценности», поэтому сегодня стране нужна монархия. В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что предложение возродить в РФ монархию не имеет перспективы, а также призвал «смотреть в будущее, а не в прошлое».

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