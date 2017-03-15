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  • 15.03, 13:00

Джигурду лишили гражданства ДНР после предложения переименовать республику

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Джигурду лишили гражданства ДНР после предложения переименовать республику

Джигурду лишили гражданства ДНР после предложения переименовать республику

Российский шоумен Никита Джигурда назвал причину, по которой он лишился гражданства ДНР.

Как рассказал артист Национальной службе новостей, он остался без гражданства самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за того, что предложил переименовать эту территорию.

Никита Джигурда, актер: «Я, получив паспорт ДНР, стал говорить, что нужно делать акцент на том, что ДНР — это часть Украины. Также я предложил переназвать ее в Донецкую народную республику Украины — ДНРУ — и ввести два государственных языка — русский и украинский, чтобы перестать быть в глазах украинцев и европейского мира сепаратистами. Мне ответили на высочайшем уровне республики, что они не Украина, а часть Новороссии».

По словам Джигурды, гражданства ДНР его лишили после того, как он выступил с инициативой провести референдум по поводу переименования. Совсем другую причину озвучил глава Донецкой народной республики. По словам Александра Захарченко, паспорт ДНР был выдан Джигурде по ошибке.

О получении паспорта ДНР Джигурда сообщил репортерам около недели назад. Тогда он заявил, что гордится гражданством Донецкой республики.

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