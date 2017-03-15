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  • 15.03, 13:00

В Москве предотвращен теракт на 8 Марта

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В Москве предотвращен теракт на 8 Марта

В Москве предотвращен теракт на 8 Марта

Сотрудники ФСБ России задержали смертника ИГ, планировавшего устроить взрыв в Москве во время праздничных гуляний в Международный женский день.

По данным газеты «Известия», в начале марта пограничники задержали в одном из столичных аэропортов 23-летнего гражданина Таджикистана Изаттило М. Мужчина прибыл в Россию из Стамбула.

Во время допроса в полицейском участке в аэропорту Изаттило понял, что ему не удастся пересечь границу РФ, а на родине ему грозит пожизненный срок. После этого мужчина пытался разбить свой мобильный телефон, а затем схватил ножницы и воткнул их себе в шею, пытаясь перерезать горло. Гражданина Таджикистана удалось спасти, его доставили в больницу.

На допросе Изаттило М. признался, что ранее воевал в Сирии и прибыл в Москву для совершения теракта: неудавшийся смертник собирался взорвать себя во время празднования 8 Марта. Бомбу ему должны были передать члены московской «спящей ячейки» ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ).

Сейчас оперативная группа проводит следственные действия по установлению пособников несостоявшегося смертника. Изаттило М. после лечения депортировали на родину в Таджикистан и передали спецслужбам, сообщает газета.

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