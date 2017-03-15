#ТЫСУПЕР!
Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.03, 13:00

Марин Ле Пен хочет сделать Россию торговым партнером Франции наравне с США

1 комментарий

Марин Ле Пен хочет сделать Россию торговым партнером Франции наравне с США

Марин Ле Пен хочет сделать Россию торговым партнером Франции наравне с США

Лидер партии «Национальный фронт» и кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен пообещала развивать двусторонние отношения с Россией, если станет президентом страны.

Как передает британская радиостанция LBC, Марин Ле Пен заявила, что РФ не представляет угрозу для Франции. Политик уверена, что отношения с Москвой нужно развивать.

Марин Ле Пен, лидер партии «Национальный фронт», кандидат в президенты Франции: «Россия не является угрозой для Франции. Почему же я должна быть враждебно настроенной по отношению к РФ? Россия может стать торговым партнером нашей страны наравне с США».

О предвыборной программе кандидата Марин Ле Пен ранее рассказал генеральный секретарь «Национального фронта» и депутат Европейского парламента Николя Бэ.

Николя Бэ, генеральный секретарь партии «Национальный фронт», депутат Европейского парламента: «Программа кандидата Марин Ле Пен содержит 144 предложения, осуществление которых позволило бы вернуть Францию в нормальное русло. Необходимо, прежде всего, чтобы страна вновь обрела национальный суверенитет. Нам необходимо по-новому взглянуть на наши отношения за пределами ЕС, особенно с Россией, которую мы рассматриваем в качестве естественного партнера — исторического и стратегического».

Во время президентской кампании сразу у двух соперников Марин Ле Пен случились проблемы с законом. Эммануэля Макрона подозревают в кумовстве и нецелевом использовании средств, которое обошлось французской казне в круглую сумму.

Ранее обвинения в растрате государственных средств предъявили кандидату от «Республиканцев» Франсуа Фийону. Сообщалось, что он якобы незаконно оформлял на работу членов семьи.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru