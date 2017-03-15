Марин Ле Пен хочет сделать Россию торговым партнером Франции наравне с США

Лидер партии «Национальный фронт» и кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен пообещала развивать двусторонние отношения с Россией, если станет президентом страны.
Как передает британская радиостанция LBC, Марин Ле Пен заявила, что РФ не представляет угрозу для Франции. Политик уверена, что отношения с Москвой нужно развивать.
Марин Ле Пен, лидер партии «Национальный фронт», кандидат в президенты Франции: «Россия не является угрозой для Франции. Почему же я должна быть враждебно настроенной по отношению к РФ? Россия может стать торговым партнером нашей страны наравне с США».
О предвыборной программе кандидата Марин Ле Пен ранее рассказал генеральный секретарь «Национального фронта» и депутат Европейского парламента Николя Бэ.
Николя Бэ, генеральный секретарь партии «Национальный фронт», депутат Европейского парламента: «Программа кандидата Марин Ле Пен содержит 144 предложения, осуществление которых позволило бы вернуть Францию в нормальное русло. Необходимо, прежде всего, чтобы страна вновь обрела национальный суверенитет. Нам необходимо по-новому взглянуть на наши отношения за пределами ЕС, особенно с Россией, которую мы рассматриваем в качестве естественного партнера — исторического и стратегического».
Во время президентской кампании сразу у двух соперников Марин Ле Пен случились проблемы с законом. Эммануэля Макрона подозревают в кумовстве и нецелевом использовании средств, которое обошлось французской казне в круглую сумму.
обвинения в растрате государственных средств предъявили кандидату от «Республиканцев» Франсуа Фийону. Сообщалось, что он якобы незаконно оформлял на работу членов семьи.
Марин Ле Пен, лидер партии «Национальный фронт», кандидат в президенты Франции: «Россия не является угрозой для Франции. Почему же я должна быть враждебно настроенной по отношению к РФ? Россия может стать торговым партнером нашей страны наравне с США».
О предвыборной программе кандидата Марин Ле Пен ранее рассказал генеральный секретарь «Национального фронта» и депутат Европейского парламента Николя Бэ.
Николя Бэ, генеральный секретарь партии «Национальный фронт», депутат Европейского парламента: «Программа кандидата Марин Ле Пен содержит 144 предложения, осуществление которых позволило бы вернуть Францию в нормальное русло. Необходимо, прежде всего, чтобы страна вновь обрела национальный суверенитет. Нам необходимо по-новому взглянуть на наши отношения за пределами ЕС, особенно с Россией, которую мы рассматриваем в качестве естественного партнера — исторического и стратегического».
Во время президентской кампании сразу у двух соперников Марин Ле Пен случились проблемы с законом. Эммануэля Макрона подозревают в кумовстве и нецелевом использовании средств, которое обошлось французской казне в круглую сумму.
обвинения в растрате государственных средств предъявили кандидату от «Республиканцев» Франсуа Фийону. Сообщалось, что он якобы незаконно оформлял на работу членов семьи.
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