В Госдуме прокомментировали фильм CNN о «могущественном Путине»

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, само название документального фильма CNN о Владимире Путине «Самый могущественный человек в мире» говорит о политическом весе российского президента.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что авторы телевизионного фильма про президента России Владимира Путина «явно подчеркивают свое уважение» в адрес российского лидера и показывают, «насколько он эффективен», передает «Интерфакс».
Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ: «Это (название) еще раз подчеркивает уважение к нему со стороны политиков в других странах и экспертов, в том числе тех, кто не разделяет его точку зрения».
Самый могущественный человек мира» показали в эфире CNN 14 марта. Американские журналисты предприняли новую попытку обвинить Россию во вмешательстве в президентские выборы в США, одновременно рассказав о политическом становлении российского президента и его влиянии в мире. В Кремле ленту назвали одиозным материалом, в котором нет ничего нового.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ: «Это (название) еще раз подчеркивает уважение к нему со стороны политиков в других странах и экспертов, в том числе тех, кто не разделяет его точку зрения».
Самый могущественный человек мира» показали в эфире CNN 14 марта. Американские журналисты предприняли новую попытку обвинить Россию во вмешательстве в президентские выборы в США, одновременно рассказав о политическом становлении российского президента и его влиянии в мире. В Кремле ленту назвали одиозным материалом, в котором нет ничего нового.
Комментарии