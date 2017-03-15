СМИ: Киев исключит Самойлову из черных списков на время «Евровидения»

Певица Юлия Самойлова, которая будет представлять Россию на
«Евровидении-2017» в Киеве, сможет беспрепятственно въехать на территорию Украины.
Тот факт, что Самойлова, возможно, находится в черном списке Киева, не скажется на ее пребывании в украинской столице. Это означает, что в украинских стоп-листах появятся исключения на время проведения конкурса. О переговорах на эту тему газете «Известия» рассказали организаторы «Евровидения».
Йон Ола Санд, исполнительный директор «Евровидения»: «С Киевом у нас ведется очень продуктивный диалог с июня прошлого года. Как и предполагает регламент песенного конкурса „Евровидение“, мы надеемся, что Киев найдет решение для того, чтобы каждая делегация из любой страны могла приехать на Украину и принять участие в мероприятии».
Информацию подтвердил и источник в украинском комитете конкурса. По его словам, все участники «приедут в Киев и будут наслаждаться всей красотой мероприятия».
На днях советник главы украинского МВД Антон Геращенко заявил о том, что Юлии Самойловой могут запретить въезд на Украину. Это может быть связано с тем, что 29-летняя певица, инвалид 1-й группы Юлия Самойлова в 2015 году принимала участие в крымском фестивале «Мир спорта и добра».
Йон Ола Санд, исполнительный директор «Евровидения»: «С Киевом у нас ведется очень продуктивный диалог с июня прошлого года. Как и предполагает регламент песенного конкурса „Евровидение“, мы надеемся, что Киев найдет решение для того, чтобы каждая делегация из любой страны могла приехать на Украину и принять участие в мероприятии».
Информацию подтвердил и источник в украинском комитете конкурса. По его словам, все участники «приедут в Киев и будут наслаждаться всей красотой мероприятия».
На днях советник главы украинского МВД Антон Геращенко заявил о том, что Юлии Самойловой могут запретить въезд на Украину. Это может быть связано с тем, что 29-летняя певица, инвалид 1-й группы Юлия Самойлова в 2015 году принимала участие в крымском фестивале «Мир спорта и добра».
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