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  • 15.03, 13:00
СМИ: Киев исключит Самойлову из черных списков на время «Евровидения». Евровидение, знаменитости, Киев, музыка и музыканты, Украина, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

СМИ: Киев исключит Самойлову из черных списков на время «Евровидения»

6 комментариев
  • Фото РИА Новости, Алексей Куденко
СМИ: Киев исключит Самойлову из черных списков на время «Евровидения»

СМИ: Киев исключит Самойлову из черных списков на время «Евровидения»

СМИ: Киев исключит Самойлову из черных списков на время «Евровидения»
  • Фото РИА Новости, Алексей Куденко

    • Певица Юлия Самойлова, которая будет представлять Россию на «Евровидении-2017» в Киеве, сможет беспрепятственно въехать на территорию Украины.

    Тот факт, что Самойлова, возможно, находится в черном списке Киева, не скажется на ее пребывании в украинской столице. Это означает, что в украинских стоп-листах появятся исключения на время проведения конкурса. О переговорах на эту тему газете «Известия» рассказали организаторы «Евровидения».

    Йон Ола Санд, исполнительный директор «Евровидения»: «С Киевом у нас ведется очень продуктивный диалог с июня прошлого года. Как и предполагает регламент песенного конкурса „Евровидение“, мы надеемся, что Киев найдет решение для того, чтобы каждая делегация из любой страны могла приехать на Украину и принять участие в мероприятии».

    Информацию подтвердил и источник в украинском комитете конкурса. По его словам, все участники «приедут в Киев и будут наслаждаться всей красотой мероприятия».

    На днях советник главы украинского МВД Антон Геращенко заявил о том, что Юлии Самойловой могут запретить въезд на Украину. Это может быть связано с тем, что 29-летняя певица, инвалид 1-й группы Юлия Самойлова в 2015 году принимала участие в крымском фестивале «Мир спорта и добра».

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