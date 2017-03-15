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  • 15.03, 11:29

Олимпийская чемпионка Елена Наймушина скончалась в Москве

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  • Фото: Яковлев Александр / ТАСС
Олимпийская чемпионка Елена Наймушина скончалась в Москве

Олимпийская чемпионка Елена Наймушина скончалась в Москве

Олимпийская чемпионка Елена Наймушина скончалась в Москве
  • Фото: Яковлев Александр / ТАСС

    • Советская гимнастка Елена Наймушина скончался на 53-м году жизни.

    Как сообщили в Федерации спортивной гимнастики России, Наймушина ушла из жизни во вторник, 14 марта. Причина смерти спортсменки не называется, передает ТАСС.

    Елена Наймушина завоевала золотую медаль Олимпиады 1980 года в командных соревнованиях. Также на ее счету серебро чемпионата мира 1979 года.

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