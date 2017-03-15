Олимпийская чемпионка Елена Наймушина скончалась в Москве

Советская гимнастка Елена Наймушина скончался на
53-м году жизни.
Как сообщили в Федерации спортивной гимнастики России, Наймушина ушла из жизни во вторник, 14 марта. Причина смерти спортсменки не называется, передает ТАСС.
Елена Наймушина завоевала золотую медаль Олимпиады 1980 года в командных соревнованиях. Также на ее счету серебро чемпионата мира 1979 года.
Елена Наймушина завоевала золотую медаль Олимпиады 1980 года в командных соревнованиях. Также на ее счету серебро чемпионата мира 1979 года.
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