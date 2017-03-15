СК проверит ивановских полицейских, допустивших убийство любовницы пенсионером

Бездействие оперативников привело к убийству 28-летней жительницы города Комсомольска. Дело о халатности взял на личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По данным СК, 28-летняя жительница города Комсомольск Ивановской области обратилась в местный отдел полиции за помощью. Она рассказала, что ее бывший 62-летний сожитель избил ее и угрожал убийством. Женщина обратила внимание, что у любовника есть оружие и боеприпасы.



Через несколько дней жительница Комсомольска была найдена мертвой.



Светлана Петренко, и. о. руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации СК России : «Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по Ивановской области по факту бездействия сотрудников полиции, не принявших законных мер к спасению жительницы города Комсомольска».



В сообщении СК РФ говорится, что следователи проверят действия или бездействие сотрудников полиции и дадут им жесткую правовую оценку. Расследование уголовного дела продолжается.



