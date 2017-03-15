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  • 15.03, 11:30

«Надо смотреть в будущее»: Володин исключил возрождение монархии в России

4 комментария

«Надо смотреть в будущее»: Володин исключил возрождение монархии в России

«Надо смотреть в будущее»: Володин исключил возрождение монархии в России

Председатель Госдумы ответил главе Крыма Сергею Аксёнову, призвавшему возродить в России монархию.

По мнению Вячеслава Володина, предложение возродить в РФ монархию не имеет перспективы.

При этом спикер Госдумы отметил, что высказывать свое мнение может каждый, передает «Интерфакс».

Вячеслав Володин, председатель Госдумы: «Мы живем в свободной стране. Поэтому каждый может высказывать самые разные точки зрения. Но надо, наверное, смотреть в будущее, а не в прошлое».

Отметим, что ранее Сергей Аксёнов заявил, что России не подходит демократия в том виде, в котором «она преподносится западными СМИ». Как отметил глава Крыма, у России есть «свои традиционные православные, духовные ценности», поэтому сегодня стране нужна монархия.

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