«Надо смотреть в будущее»: Володин исключил возрождение монархии в России

Председатель Госдумы ответил главе Крыма Сергею Аксёнову, призвавшему возродить в России монархию.
По мнению Вячеслава Володина, предложение возродить в РФ монархию не имеет перспективы.
При этом спикер Госдумы отметил, что высказывать свое мнение может каждый, передает «Интерфакс».
Вячеслав Володин, председатель Госдумы: «Мы живем в свободной стране. Поэтому каждый может высказывать самые разные точки зрения. Но надо, наверное, смотреть в будущее, а не в прошлое».
Отметим, что ранее Сергей Аксёнов заявил, что России не подходит демократия в том виде, в котором «она преподносится западными СМИ». Как отметил глава Крыма, у России есть «свои традиционные православные, духовные ценности», поэтому сегодня стране нужна монархия.
При этом спикер Госдумы отметил, что высказывать свое мнение может каждый, передает «Интерфакс».
Вячеслав Володин, председатель Госдумы: «Мы живем в свободной стране. Поэтому каждый может высказывать самые разные точки зрения. Но надо, наверное, смотреть в будущее, а не в прошлое».
Отметим, что ранее Сергей Аксёнов заявил, что России не подходит демократия в том виде, в котором «она преподносится западными СМИ». Как отметил глава Крыма, у России есть «свои традиционные православные, духовные ценности», поэтому сегодня стране нужна монархия.
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