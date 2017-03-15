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  • 15.03, 13:00
Участники флешмоба во Владивостоке выстроились в ромашку. Владивосток, иностранцы, молодежь, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Участники флешмоба во Владивостоке выстроились в ромашку

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Участники флешмоба во Владивостоке выстроились в ромашку

Участники флешмоба во Владивостоке выстроились в ромашку

Участники флешмоба во Владивостоке выстроились в ромашку

    На центральной площади приморской столицы расцвела огромная ромашка. В форме цветка выстроились сотни участников флешмоба.

    Ромашка — символ Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который в октябре пройдет в Сочи. Там соберутся 20 тысяч человек из 150 стран.

    Участники мероприятия обсудят волнующие молодежь мировые проблемы. Запланированы также спортивные состязания и масштабная культурная программа.

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