Участники флешмоба во Владивостоке выстроились в ромашку

На центральной площади приморской столицы расцвела огромная ромашка. В форме цветка выстроились сотни участников флешмоба.

Ромашка — символ Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который в октябре пройдет в Сочи. Там соберутся 20 тысяч человек из 150 стран.



Участники мероприятия обсудят волнующие молодежь мировые проблемы. Запланированы также спортивные состязания и масштабная культурная программа.