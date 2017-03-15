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  • 15.03, 11:29
Гостайны в обмен на секс с проститутками: офицерам ВМС США грозит до 20 лет тюрьмы. армии мира, задержание, коррупция, скандалы, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Гостайны в обмен на секс с проститутками: офицерам ВМС США грозит до 20 лет тюрьмы

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Гостайны в обмен на секс с проститутками: офицерам ВМС США грозит до 20 лет тюрьмы

Гостайны в обмен на секс с проститутками: офицерам ВМС США грозит до 20 лет тюрьмы

Гостайны в обмен на секс с проститутками: офицерам ВМС США грозит до 20 лет тюрьмы

    В США разгорается скандал с участием высокопоставленных офицеров ВМС, который уже называют крупнейшим в истории. Девять человек, среди которых адмирал и глава аппарата командующего флотом, обвинили в получении взяток… в виде оргий с проститутками. Всего в деле о коррупции замешаны почти 200 функционеров флота.

    Секретные сведения государственной важности передавали сингапурскому бизнесмену Леонарду Гленну Фрэнсису, благодаря чему он смог заключить выгодные контракты на миллионы долларов. В долгу перед информаторами предприниматель не остался. Он оплачивал поездки на элитные курорты и дарил дорогие подарки, например, кубинские сигары стоимостью 2 тысячи долларов за штуку или часы за 25 тысяч. А еще Фрэнсис регулярно устраивал для офицеров вечеринки, на которых коллекционное вино лилось рекой, при этом ни материальных, ни моральных ограничений не было вообще никаких.

    Из материала газеты The Washington Post: «Согласно обвинению, во время визита корабля Blue Ridge в Манилу в мае 2008 года 5 офицеров флота участвовали в „разнузданной многодневной вечеринке с каруселью проституток“ в отеле Shangri-La. Они якобы, выпили весь запас шампанского Dom Perignon, а затраты превысили 50 тысяч долларов, и Фрэнсис за все заплатил».

    Как передает корреспондент Дина Иванова, среди обвиняемых есть несколько капитанов ВМС США, полковник морской пехоты в отставке и даже контр-адмирал, который еще недавно занимал один из ключевых постов в Пентагоне. Зовут его Брюс Лавлесс, имя это на русский переводится как «лишенный любви» . Для фигуранта подобного скандала фамилия говорящая. Любви, видимо, ему настолько не хватало, что за интим-услуги готов был даже государственную тайну выдать.

    Обсуждаемый сегодня инцидент с проститутками — лишь вершина айсберга, сама по себе история давняя. Судя по материалам Минюста США, началась еще в 2006 году. По данному делу проходят на сегодняшний день 27 обвиняемых, больше 200 человек оказались под подозрением.

    Сам сингапурский бизнесмен уже признал себя виновным в финансовых махинациях на миллионы долларов. Леонарда Гленна Фрэнсиса, которого СМИ часто называют Толстым Леонардом, задержали в сентябре 2013 года. Во время обысков у него нашли немало благодарственных писем от офицеров ВМС, которые выражали свое восхищение за бесценную работу и помощь. Сейчас уже понятно, какова реальная цена этих «высоких» отношений.

    The Washington Post публикует фрагмент письма капитана Джон Д. Доннели, начальника штаба 7-го флота: «Многие из команды до сих пор говорят о том великолепном приключении, которое они пережили. Мы все долго будем помнить ваше теплое гостеприимство».

    Командующий 7-м флотом вице-адмирал Роберт Ф. Виллард писал следующее: «Дорогой Леонард! Спасибо за гостеприимство высшего качества. Ваша работа и помощь, которую вы оказываете, бесценна».

    Накануне задержания прошли сразу в 6 штатах. Правоохранители провели настоящую спецоперацию, которая может оказаться не последней в рамках этого громкого дела. Эротические приключения могут дорого обойтись офицерам. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

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