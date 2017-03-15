Тело сироты с множеством ожогов нашли в доме приемной семьи под Ульяновском

Тело девятилетнего мальчика, который воспитывался в приемной семье, с многочисленными ожогами обнаружили в частном доме в поселке Старая Кулатка Ульяновской области.
По данным прокуратуры, поздно ночью приемная мать вызвала скорую помощь, сообщив, что умирает 9-летний ребенок. Спасти мальчика не удалось. Приехавшим медикам женщина рассказала, что ребенок вечером играл в своей комнате и на нем загорелась одежда. Мать сама потушила огонь, но за медицинской помощью решила не обращаться.
Василий Зима, старший помощник прокурора Ульяновской области: «Обстоятельства трагедии выглядят по меньшей мере странно. Непонятно, по каким причинам женщина сразу не вызвала скорую помощь мальчику. Сейчас все обстоятельства выясняются».
Предварительная проверка показала, что семья, в которой произошла трагедия, характеризуется, как положительная. Приемная мать мальчика работает в районном центре «Семья». Вместе с мужем они воспитывают одного родного ребенка и трех приемных, передает РИА Новости.
Василий Зима, старший помощник прокурора Ульяновской области: «Обстоятельства трагедии выглядят по меньшей мере странно. Непонятно, по каким причинам женщина сразу не вызвала скорую помощь мальчику. Сейчас все обстоятельства выясняются».
Предварительная проверка показала, что семья, в которой произошла трагедия, характеризуется, как положительная. Приемная мать мальчика работает в районном центре «Семья». Вместе с мужем они воспитывают одного родного ребенка и трех приемных, передает РИА Новости.
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