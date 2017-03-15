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  • 15.03, 11:29
В Москве патриарх проводит литургию, приуроченную к 100-летию отречения Николая II. иконы, Москва, патриарх, православие, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Москве патриарх проводит литургию, приуроченную к 100-летию отречения Николая II

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В Москве патриарх проводит литургию, приуроченную к 100-летию отречения Николая II

В Москве патриарх проводит литургию, приуроченную к <nobr>100-летию</nobr> отречения Николая II

    В Казанском храме в «Коломенском» патриарх Кирилл совершает торжественное богослужение, приуроченное к 100-летию отречения от престола последнего русского императора Николая II и явления Державной иконы Божьей Матери.

    Особую службу Синод постановил проводить 15 марта. Считается, что явление в 1917 году образа Богоматери было знаком ее заступничества за Россию. Державная икона Божьей Матери — одна из самых почитаемых икон у российских православных христиан. Образ был обнаружен как раз в день отречения Николая Романова.

    Согласно преданию, одна из жительниц Бронницкого уезда Московской губернии увидела образ во сне, а спустя некоторое время с помощью крестьянки икону обнаружили в подвале одной из местных церквей. До 1990 года изображение хранилось в запасниках Исторического музея, а затем было возвращено РПЦ.

    Сегодня в Москве состоится еще одно патриаршее богослужение. На территории Сретенского монастыря предстоятель Русской православной церкви отслужит первую литургию на паперти нового, еще не освященного храма в честь новомучеников и исповедников российских на Лубянке.

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