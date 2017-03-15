Мартовский снежный шторм парализовал жизнь в нескольких американских штатах

Четыре человека стали жертвами снежной бури в США. Аномальный для марта циклон «Стелла» замел
северо-восточную часть побережья, после чего направился на материк и спровоцировал массовые аварии в Чикаго.
К «Стелле», как назвали эту снежную бурю, в Америке готовились загодя. По метеосводкам выходило, что главный удар примет на себя Нью-Йорк. В городе закрыли государственные учреждения, школы, отменили некоторые маршруты автобусов. Власти ждали, что снегопад в середине марта, что случается в Нью Йорке крайне редко, станет тяжелым испытанием. Но на деле буря лишь краем зацепила город. Напуганные прогнозом жители, впрочем, на улицах не спешили показываться. Даже рядом с Таймс-сквер было пустынно.
Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-йорк: «Хотя мы и подготовили ресурсы по всему штату, судя по метеосводкам, снегопад ушел на запад. Так что в Нью-Йорке бури нет, это хорошая новость. Теперь надо следить за температурой, потому что слякоть может превратиться в гололед, будет сложно передвигаться по улицам».
Аэропорты тоже пустовали. Авиакомпании заранее отменили тысячи рейсов по всему Восточному побережью США, разрешив лишь отдельные вылеты.
Лиза Пирс, пассажирка: «Все рейсы заполнены, наш вылет перенесли на пятницу. А мой отпуск заканчивается в следующую среду. Получается, что половину его я проведу в аэропорту».
Даже Белому дому пришлось менять свои планы. Канцлер Германии Ангела Меркель, чтобы не попасть в мартовскую метель, перенесла государственный визит в США и встречу с Дональдом Трампом. А для самого американского президента снегопад мог стать первым серьезным природным испытанием на новом посту. Он через Twitter дал понять, что держит руку на пульсе, пожелав всем оставаться в безопасности.
Острословы, правда, отметили, что, раз буря прошла стороной, то Трамп теперь, вполне может опять обвинить журналистов в нагнетании страстей.
Но повезло не всем. Обойдя большие города, буря обрушилась на американскую глубинку. В прибрежных районах Нью-Джерси объявили об опасности наводнения. В Вирджинии, Пенсильвании и Коннектикуте из-за обрывов линий электропередачи около 200 тысяч человек остались без света. Остановлено движение поездов из Нью-Йорка и Вашингтона в Бостон. Власти штатов пока не снимают режим чрезвычайного положения, введенный в ожидании снегопада, на случай усиления бури. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-йорк: «Хотя мы и подготовили ресурсы по всему штату, судя по метеосводкам, снегопад ушел на запад. Так что в Нью-Йорке бури нет, это хорошая новость. Теперь надо следить за температурой, потому что слякоть может превратиться в гололед, будет сложно передвигаться по улицам».
Аэропорты тоже пустовали. Авиакомпании заранее отменили тысячи рейсов по всему Восточному побережью США, разрешив лишь отдельные вылеты.
Лиза Пирс, пассажирка: «Все рейсы заполнены, наш вылет перенесли на пятницу. А мой отпуск заканчивается в следующую среду. Получается, что половину его я проведу в аэропорту».
Даже Белому дому пришлось менять свои планы. Канцлер Германии Ангела Меркель, чтобы не попасть в мартовскую метель, перенесла государственный визит в США и встречу с Дональдом Трампом. А для самого американского президента снегопад мог стать первым серьезным природным испытанием на новом посту. Он через Twitter дал понять, что держит руку на пульсе, пожелав всем оставаться в безопасности.
Meeting w/ Washington, D.C. @MayorBowser and Metro GM Paul Wiedefeld about incoming winter storm preparations here in D. C. Everyone be safe! pic.twitter.com/E69Jb0vycu— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2017 г.
Острословы, правда, отметили, что, раз буря прошла стороной, то Трамп теперь, вполне может опять обвинить журналистов в нагнетании страстей.
Но повезло не всем. Обойдя большие города, буря обрушилась на американскую глубинку. В прибрежных районах Нью-Джерси объявили об опасности наводнения. В Вирджинии, Пенсильвании и Коннектикуте из-за обрывов линий электропередачи около 200 тысяч человек остались без света. Остановлено движение поездов из Нью-Йорка и Вашингтона в Бостон. Власти штатов пока не снимают режим чрезвычайного положения, введенный в ожидании снегопада, на случай усиления бури. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
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