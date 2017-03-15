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  • 15.03, 09:58

После заявлений Эр-Рияда нефтяные цены устремились вверх

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После заявлений Эр-Рияда нефтяные цены устремились вверх

После заявлений <nobr>Эр-Рияда</nobr> нефтяные цены устремились вверх

Нефть эталонных марок начала дорожать. Так рынок отреагировал на заявления, сделанные Саудовской Аравией.

На Лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве стоимость майских фьючерсов на нефть Brent выросла до 51 доллара 63 центов за баррель (+1,4%). Накануне к закрытию рынка фьючерсы снизились в цене до 50 долларов 92 центов за баррель (-0,84%).

На электронных торгах в Нью-Йорке фьючерс на нефть WTI на апрель прибавил 1,7% и торгуется у отметки в 48 долларов 51 цент за баррель. В ходе предыдущей сессии контракт подешевел до 47 долларов 72 центов за баррель (-1,4%).

Нефтяные цены устремились вверх на фоне заявлений Саудовской Аравии, которая подтвердила приверженность договоренностям, направленным на стабилизацию мирового рынка углеводородов.

Согласно появившимся накануне данным ОПЕК, в феврале Эр-Рияд увеличил добычу черного золота на 263 тысячи баррелей в сутки и теперь ежедневно производит более 10 миллионов баррелей. При этом уровень добычи в стране остался ниже показателя, согласованного в рамках договоренности о снижении производства государствами ОПЕК. Минэнеро Саудовской Аравии заявило, что стремится стабилизировать мировой рынок и тесно взаимодействует с членами ОПЕК и другими присоединившимися к соглашению станами.

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