После заявлений Эр-Рияда нефтяные цены устремились вверх

Нефть эталонных марок начала дорожать. Так рынок отреагировал на заявления, сделанные Саудовской Аравией.

На Лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве стоимость майских фьючерсов на нефть Brent выросла до 51 доллара 63 центов за баррель (+1,4%). Накануне к закрытию рынка фьючерсы снизились в цене до 50 долларов 92 центов за баррель (-0,84%).



На электронных торгах в Нью-Йорке фьючерс на нефть WTI на апрель прибавил 1,7% и торгуется у отметки в 48 долларов 51 цент за баррель. В ходе предыдущей сессии контракт подешевел до 47 долларов 72 центов за баррель (-1,4%).



Нефтяные цены устремились вверх на фоне заявлений Саудовской Аравии, которая подтвердила приверженность договоренностям, направленным на стабилизацию мирового рынка углеводородов.



Согласно появившимся накануне данным ОПЕК, в феврале Эр-Рияд увеличил добычу черного золота на 263 тысячи баррелей в сутки и теперь ежедневно производит более 10 миллионов баррелей. При этом уровень добычи в стране остался ниже показателя, согласованного в рамках договоренности о снижении производства государствами ОПЕК. Минэнеро Саудовской Аравии заявило, что стремится стабилизировать мировой рынок и тесно взаимодействует с членами ОПЕК и другими присоединившимися к соглашению станами.