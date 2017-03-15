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  • 15.03, 09:58
Российского волейболиста сняли с рейса из-за длинных ног. авиация, волейбол, самолеты, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Российского волейболиста сняли с рейса из-за длинных ног

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Российского волейболиста сняли с рейса <nobr>из-за</nobr> длинных ног

Российского волейболиста сняли с рейса из-за длинных ног

Российского волейболиста сняли с рейса <nobr>из-за</nobr> длинных ног
  • Фото: VOLLEYRUSSIA /facebook.com

    • Представитель волейбольной команды «Факел» прокомментировал скандальный инцидент, который произошел на борту самолета, следующего по маршруту Самара — Москва.

    Спортсмен Александр Кимеров не поместился на своем месте решил пересесть. Как сообщили очевидцы, стюардессе не понравились ноги, которые игрок вытянул в проход. Бортпроводница отказалась пересадить волейболиста к аварийному выходу, несмотря на то, что он готов был оплатить эту услугу, и вызвала полицию. В результате Кимеров был снят с рейса.

    Из-за скандала рейс задержали на 40 минут. Мнения пассажиров разделились. Одних возмутило грубое обращение авиаперсонала со спортсменом, другие обрадовались, что самолет вылетел.

    Как заявил директор волейбольного клуба «Факел», в котором играет Кимеров, в суд решили не обращаться, но от авиакомпании ждут извинений.

    Николай Капранов, директор волейбольного клуба «Факел»: «Рост Кимерова — 215 сантиметров, он физически не сумел разместиться на своем кресле, ему пришлось выставить колени в проход. Хочу сказать, что я возмущен действиями сотрудников авиакомпании».

    По словам Капранова, спортсмены много летают самолетами, как правило, бортпроводники с пониманием относятся к просьбам высокорослых спортсменов по возможности сажать их на такие места, где им будет удобно и где они не помешает другим пассажирам.

    Николай Капранов: «Ну, не пошла на этот раз стюардесса навстречу нашему спортсмену, ладно, но на каком основании его высадили из самолета? Только из-за того, что он нестандартных габаритов? В общем, ситуация произошла неприятная, но в суд мы обращаться не планируем. Авиакомпания таким отношением к своим пассажирам уже сама себе испортила репутацию. Надеюсь, руководство авиакомпании сделает правильные выводы».

    Капранов отметил, что от авиакомпании ждут извинений.

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