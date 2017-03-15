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  • 15.03, 08:27
На МКАД столкнулись фура и три легковушки: видео с места. ДТП, МКАД, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На МКАД столкнулись фура и три легковушки: видео с места

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На МКАД столкнулись фура и три легковушки: видео с места

На МКАД столкнулись фура и три легковушки: видео с места

На МКАД столкнулись фура и три легковушки: видео с места

    Инспекторы разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла ранним утром на МКАД.

    Как передает ТАСС со ссылкой на представителя столичного управления ГИБДД, около 4:20 на внешней стороне Московской кольцевой автодороги в районе 1-го километра столкнулись три легковые машины и фура с полуприцепом. От удара грузовик опрокинулся на бок.

    Сообщается об одном пострадавшем. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД. Инспекторы организуют движение и устанавливают причины случившегося. Движение в районе аварии сильно затруднено. Затор растянулся от съезда с Волгоградского проспекта до шоссе Энтузиастов. В пробке можно потерять больше часа.

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