На МКАД столкнулись фура и три легковушки: видео с места

Инспекторы разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла ранним утром на МКАД.
Как передает ТАСС со ссылкой на представителя столичного управления ГИБДД, около 4:20 на внешней стороне Московской кольцевой автодороги в районе 1-го километра столкнулись три легковые машины и фура с полуприцепом. От удара грузовик опрокинулся на бок.
Сообщается об одном пострадавшем. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД. Инспекторы организуют движение и устанавливают причины случившегося. Движение в районе аварии сильно затруднено. Затор растянулся от съезда с Волгоградского проспекта до шоссе Энтузиастов. В пробке можно потерять больше часа.
Сообщается об одном пострадавшем. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД. Инспекторы организуют движение и устанавливают причины случившегося. Движение в районе аварии сильно затруднено. Затор растянулся от съезда с Волгоградского проспекта до шоссе Энтузиастов. В пробке можно потерять больше часа.
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