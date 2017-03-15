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  • 15.03, 08:27

Пьяный пациент напал на фельдшера скорой помощи в Улан-Удэ

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Пьяный пациент напал на фельдшера скорой помощи в Улан-Удэ

Пьяный пациент напал на фельдшера скорой помощи в <nobr>Улан-Удэ</nobr>

Очередное нападение на медиков в России: «умирающий» пациент, к которому вызвали скорую, очнулся и ударил фельдшера скорой в лицо.

Инцидент произошел накануне на улице Заломова в Улан-Удэ. Бригада скорой помощи прибыла на вызов по поводу задыхающегося мужчины.

Из сообщения СУ СК по Бурятии: «Фельдшер подошел к лежавшему на кровати пациенту и начал проверять сердцебиение. В этот момент якобы умирающий мужчина, который в действительности уснул после употребления с братом спиртных напитков, очнулся, вскочил на ноги и принялся размахивать руками, задев медика ладонью по лицу».

По данному факту проводится проверка, сообщает СУ СК по республике.

В России участились случаи нападения на медиков. Минздрав для защиты сотрудников разработал законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за атаки на врачей.

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