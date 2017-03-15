СМИ: возбуждено уголовное дело о начислении зарплат руководству «Почты России»

В прессе появилась информация о том, что начислением зарплат и премий главе «Почты России» заинтересовались следователи, возбуждено уголовное дело.
По информации газеты «Коммерсантъ», СК РФ возбудил уголовное дело против чиновницы Минкомсвязи, которая утвердила зарплаты и премии руководителю «Почты России» Дмитрию Страшнову в размере 128 миллионов рублей.
По версии следствия, глава департамента организационного развития Минкомсвязи Ирина Лаптева в 2014–2015 годах превысила должностные полномочия. Одной из ее обязанностей было формирование зарплат и премий сотрудникам министерства и подведомственных ему организаций, в том числе «Почты России».
Как отмечает издание, Лаптева распорядилась начислить Страшнову зарплату в размере 46 миллионов рублей и премии по итогам 2014 года на сумму более 82 миллионов рублей. Сообщается, то руководитель «Почты России» фигурирует в деле косвенно, хотя Лаптева действовала именно в его пользу.
История с многомиллионной выплатой главе «Почты России» вскрылась в конце прошлого года. Это произошло в ходе проверки, проведенной Генпрокуратурой, в том числе и в отношении двух директоров департаментов Минкомсвязи, которые принимали решение о выплатах.
доходы Страшнова «антирекордом» и «наглостью». Сам же Страшнов считает, что обвинения прокуратуры создают плохой прецедент в отношении других руководителей госкомпаний. Глава «Почты России» уверен, что в будущем это станет препятствием для приема на работу в государственные компании высокооплачиваемых менеджеров «с рынка».
По версии следствия, глава департамента организационного развития Минкомсвязи Ирина Лаптева в 2014–2015 годах превысила должностные полномочия. Одной из ее обязанностей было формирование зарплат и премий сотрудникам министерства и подведомственных ему организаций, в том числе «Почты России».
Как отмечает издание, Лаптева распорядилась начислить Страшнову зарплату в размере 46 миллионов рублей и премии по итогам 2014 года на сумму более 82 миллионов рублей. Сообщается, то руководитель «Почты России» фигурирует в деле косвенно, хотя Лаптева действовала именно в его пользу.
История с многомиллионной выплатой главе «Почты России» вскрылась в конце прошлого года. Это произошло в ходе проверки, проведенной Генпрокуратурой, в том числе и в отношении двух директоров департаментов Минкомсвязи, которые принимали решение о выплатах.
доходы Страшнова «антирекордом» и «наглостью». Сам же Страшнов считает, что обвинения прокуратуры создают плохой прецедент в отношении других руководителей госкомпаний. Глава «Почты России» уверен, что в будущем это станет препятствием для приема на работу в государственные компании высокооплачиваемых менеджеров «с рынка».
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