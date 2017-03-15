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  • 15.03, 06:56
У контрабандистов в Испании изъяты тысячи гранатометов и пистолетов. Испания, контрабанда, оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

У контрабандистов в Испании изъяты тысячи гранатометов и пистолетов

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У контрабандистов в Испании изъяты тысячи гранатометов и пистолетов

У контрабандистов в Испании изъяты тысячи гранатометов и пистолетов

У контрабандистов в Испании изъяты тысячи гранатометов и пистолетов

    Испанская полиция рассказала и показала шокирующие результаты рейда против незаконного оборота оружия.

    У контрабандистов силовики изъяли целый арсенал из 9 тысяч зенитных пулеметов, гранатометов и минометов, пистолетов и револьверов.

    Практически все оружие приобреталось легально, так как оно было деактивированным, но преступники собирались вернуть его в боевой строй, для этого даже приготовили нужные детали. Операцию испанская полиция проводила совместно с Европолом.

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