У контрабандистов в Испании изъяты тысячи гранатометов и пистолетов

Испанская полиция рассказала и показала шокирующие результаты рейда против незаконного оборота оружия.

4 Испания

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У контрабандистов силовики изъяли целый арсенал из 9 тысяч зенитных пулеметов, гранатометов и минометов, пистолетов и револьверов.



Практически все оружие приобреталось легально, так как оно было деактивированным, но преступники собирались вернуть его в боевой строй, для этого даже приготовили нужные детали. Операцию испанская полиция проводила совместно с Европолом.