Саперам понадобилась тонна взрывчатки для разрушения льда на уральской реке

На Урале приступили к подрыву льда на водоемах. Первые заряды общим весом около тонны саперы устанавливают на реке Сим, что на севере Челябинской области.

Толщина льда приближается к одному метру. Если не взорвать сейчас, возникнет риск затопления сразу нескольких городов и поселков. Также появится угроза разрушения мостов и прорыва плотин паводковой волной.



Прежде чем нажать кнопку дистанционного пульта, в радиусе нескольких километров эвакуируют жителей, а движение по ближайшим дорогам перекрывают.