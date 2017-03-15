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  • 15.03, 08:27
Саперам понадобилась тонна взрывчатки для разрушения льда на уральской реке. Челябинская область, взрывы, лед, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Саперам понадобилась тонна взрывчатки для разрушения льда на уральской реке

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Саперам понадобилась тонна взрывчатки для разрушения льда на уральской реке

Саперам понадобилась тонна взрывчатки для разрушения льда на уральской реке

Саперам понадобилась тонна взрывчатки для разрушения льда на уральской реке

    На Урале приступили к подрыву льда на водоемах. Первые заряды общим весом около тонны саперы устанавливают на реке Сим, что на севере Челябинской области.

    Толщина льда приближается к одному метру. Если не взорвать сейчас, возникнет риск затопления сразу нескольких городов и поселков. Также появится угроза разрушения мостов и прорыва плотин паводковой волной.

    Прежде чем нажать кнопку дистанционного пульта, в радиусе нескольких километров эвакуируют жителей, а движение по ближайшим дорогам перекрывают.

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