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  • 15.03, 06:56
В центре Парижа работники пожарной охраны провели многотысячную манифестацию. Франция, демонстрации, митинги и протесты, пожарная охрана. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В центре Парижа работники пожарной охраны провели многотысячную манифестацию

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В центре Парижа работники пожарной охраны провели многотысячную манифестацию

В центре Парижа работники пожарной охраны провели многотысячную манифестацию

В центре Парижа работники пожарной охраны провели многотысячную манифестацию

    Французские пожарные пытаются добиться повышения зарплат и улучшения условий труда.

    Тысячи человек приняли участие в демонстрации, которая состоялась на центральных улицах Парижа. Протестующие под звуки сирен несли плакаты, по ходу движения поджигая файеры с красным дымом

    Такую массовую манифестацию удалось провести по призыву сразу 8 профсоюзов пожарных из различных регионов Франции. Примечательно, что сотрудники столичной пожарной охраны в акции протеста решили не участвовать.

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