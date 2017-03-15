В центре Парижа работники пожарной охраны провели многотысячную манифестацию

Французские пожарные пытаются добиться повышения зарплат и улучшения условий труда.

Тысячи человек приняли участие в демонстрации, которая состоялась на центральных улицах Парижа. Протестующие под звуки сирен несли плакаты, по ходу движения поджигая файеры с красным дымом



Такую массовую манифестацию удалось провести по призыву сразу 8 профсоюзов пожарных из различных регионов Франции. Примечательно, что сотрудники столичной пожарной охраны в акции протеста решили не участвовать.