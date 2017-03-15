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  • 15.03, 06:56

Бен Аффлек рассказал о своем алкоголизме

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Бен Аффлек рассказал о своем алкоголизме

Бен Аффлек рассказал о своем алкоголизме

Обладатель премии «Оскар», актер и режиссер Бен Аффлек рассказал, что прошел курс лечения от алкогольной зависимости, которой страдает уже долгое время.

На своей странице в Facebook Аффлек написал, что недавно завершил курс лечения алкоголизма. По словам актера, он боролся с этой болезнью в прошлом и «будет продолжать противостоять ей в будущем». Он подчеркнул, что «хочет жить полной жизнью и как можно лучше выполнять обязанности отца».

Бен Аффлек поблагодарил за поддержку родственников и друзей, а также свою жену, актрису Дженнифер Гарнер. В 2015 году пара объявила о разводе, однако до сих пор этот процесс не завершен.

I have completed treatment for alcohol addiction; something I’ve dealt with in the past and will continue to confront. …

Опубликовано Ben Affleck 14 марта 2017 г.

Аффлек и Гарнер поженились в 2005 году. У них трое детей. Ходили слухи, что причиной расставания звезд стало пристрастие Бена к азартным играм.

Ранее Аффлек уже лечился от алкоголизма. Известно, что некоторые родственники актера также страдали от этой болезни.

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