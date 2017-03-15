#ТЫСУПЕР!
Адвокат
Адвокат 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.03, 05:25

Овечкин прервал рекордную безголевую серию в матче с «Миннесотой»

комментировать

Овечкин прервал рекордную безголевую серию в матче с «Миннесотой»

Овечкин прервал рекордную безголевую серию в матче с «Миннесотой»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Миннесоты Уайлд» забросил шайбу и прервал собственную 10-матчевую серию без голов.

Россиянин отличился на 35-й минуте матча, сделав счет 2:0 в пользу «столичников». Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 4:2.


Овечкин не забивал с 19 февраля, когда в последний раз отметился голом в матче против «Рейнджерс», отмечает ТАСС.

10 матчей без заброшенных шайб — самая продолжительная безголевая серия в карьере Овечкина.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru