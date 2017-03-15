Овечкин прервал рекордную безголевую серию в матче с «Миннесотой»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Миннесоты Уайлд» забросил шайбу и прервал собственную
10-матчевую серию без голов.
Россиянин отличился на 35-й минуте матча, сделав счет 2:0 в пользу «столичников». Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 4:2.
Овечкин не забивал с 19 февраля, когда в последний раз отметился голом в матче против «Рейнджерс», отмечает ТАСС.
10 матчей без заброшенных шайб — самая продолжительная безголевая серия в карьере Овечкина.
The drought is over. @ovi8's back on the board. pic.twitter.com/zs4xSRSGBj— NHL (@NHL) 15 марта 2017 г.
Овечкин не забивал с 19 февраля, когда в последний раз отметился голом в матче против «Рейнджерс», отмечает ТАСС.
10 матчей без заброшенных шайб — самая продолжительная безголевая серия в карьере Овечкина.
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