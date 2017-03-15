США приписали российскому «хакеру» ущерб в $500 млн

Прокуратура США полагает, что экстрадированный из Норвегии в США российский гражданин Марк Вартанян разработал вирус, нанесший ущерб в размере до 500 миллионов долларов.
По версии обвинения, Вартанян, также известный как Kolypto, разработал, улучшил и поддерживал вредоносную программу «Цитадель» (Citadel). Данный вирус заразил 11 миллионов компьютеров по всему миру и нанес ущерб более чем на 500 миллионов долларов, говорится в сообщении офиса федерального прокурора штата Джорджия.
Предположительно, Вартанян работал над «Цитаделью» в 2012–2013 годах, проживая на Украине, а затем продолжил это делать в Норвегии, куда переехал в 2014 году, передает РИА Новости.
ТАСС уточняет, что Вартанян в Норвегии работал и жил в городе Фредрикстад и был задержан по запросу США еще в 2014 году. Ему вменяют в вину размещение в Интернете 48 файлов, необходимых для установки вируса «Цитадель», и управление чужими компьютерами с его помощью.
В декабре 2016 года Норвегия выдала россиянина США, и во вторник Вартанян выслушал обвинения в одном эпизоде компьютерного мошенничества в суде. Мужчина свою вину отрицает.
Предположительно, Вартанян работал над «Цитаделью» в 2012–2013 годах, проживая на Украине, а затем продолжил это делать в Норвегии, куда переехал в 2014 году, передает РИА Новости.
ТАСС уточняет, что Вартанян в Норвегии работал и жил в городе Фредрикстад и был задержан по запросу США еще в 2014 году. Ему вменяют в вину размещение в Интернете 48 файлов, необходимых для установки вируса «Цитадель», и управление чужими компьютерами с его помощью.
В декабре 2016 года Норвегия выдала россиянина США, и во вторник Вартанян выслушал обвинения в одном эпизоде компьютерного мошенничества в суде. Мужчина свою вину отрицает.
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