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  • 15.03, 05:25

США приписали российскому «хакеру» ущерб в $500 млн

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США приписали российскому «хакеру» ущерб в $500 млн

США приписали российскому «хакеру» ущерб в $500 млн

США приписали российскому «хакеру» ущерб в $500 млн
  • Фото: nrk.no

    • Прокуратура США полагает, что экстрадированный из Норвегии в США российский гражданин Марк Вартанян разработал вирус, нанесший ущерб в размере до 500 миллионов долларов.

    По версии обвинения, Вартанян, также известный как Kolypto, разработал, улучшил и поддерживал вредоносную программу «Цитадель» (Citadel). Данный вирус заразил 11 миллионов компьютеров по всему миру и нанес ущерб более чем на 500 миллионов долларов, говорится в сообщении офиса федерального прокурора штата Джорджия.

    Предположительно, Вартанян работал над «Цитаделью» в 2012–2013 годах, проживая на Украине, а затем продолжил это делать в Норвегии, куда переехал в 2014 году, передает РИА Новости.

    ТАСС уточняет, что Вартанян в Норвегии работал и жил в городе Фредрикстад и был задержан по запросу США еще в 2014 году. Ему вменяют в вину размещение в Интернете 48 файлов, необходимых для установки вируса «Цитадель», и управление чужими компьютерами с его помощью.

    В декабре 2016 года Норвегия выдала россиянина США, и во вторник Вартанян выслушал обвинения в одном эпизоде компьютерного мошенничества в суде. Мужчина свою вину отрицает.

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