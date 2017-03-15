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  • 15.03, 02:23
Французская Фемида расчищает путь к власти для Ле Пен. Франция, выборы, коррупция, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Французская Фемида расчищает путь к власти для Ле Пен

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Французская Фемида расчищает путь к власти для Ле Пен

Французская Фемида расчищает путь к власти для Ле Пен

    Еще у одного соперника Марин Ле Пен проблемы. Эмманюэля Макрона подозревают в нецелевом использовании средств. Как это может повлиять на результат выборов во Франции?

    Французская Фемида разгулялась не на шутку. Уже второй кандидат на президентский пост в Пятой республике попадает под ее карающий меч.

    Сначала обвинения в растрате государственных средств предъявили кандидату от «Республиканцев» Франсуа Фийону — он якобы незаконно оформлял на работу членов семьи.

    А теперь прокуратура начала предварительное расследование в отношении его соперника Эммануэля Макрона — его подозревают в кумовстве, которое тоже обошлось французской казне в круглую сумму.

    Подробности — в материале «Итогов дня».

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