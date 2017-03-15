Французская Фемида расчищает путь к власти для Ле Пен

Еще у одного соперника Марин Ле Пен проблемы. Эмманюэля Макрона подозревают в нецелевом использовании средств. Как это может повлиять на результат выборов во Франции?
Французская Фемида разгулялась не на шутку. Уже второй кандидат на президентский пост в Пятой республике попадает под ее карающий меч.
Сначала обвинения в растрате государственных средств предъявили кандидату от «Республиканцев» Франсуа Фийону — он якобы незаконно оформлял на работу членов семьи.
А теперь прокуратура начала предварительное расследование в отношении его соперника Эммануэля Макрона — его подозревают в кумовстве, которое тоже обошлось французской казне в круглую сумму.
Подробности — в материале «Итогов дня».
Сначала обвинения в растрате государственных средств предъявили кандидату от «Республиканцев» Франсуа Фийону — он якобы незаконно оформлял на работу членов семьи.
А теперь прокуратура начала предварительное расследование в отношении его соперника Эммануэля Макрона — его подозревают в кумовстве, которое тоже обошлось французской казне в круглую сумму.
Подробности — в материале «Итогов дня».
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