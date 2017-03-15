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  • 15.03, 02:23
Ярославские следователи изучают видео с перевозкой ребенка в багажнике. Ярославская область, автомобили, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Ярославские следователи изучают видео с перевозкой ребенка в багажнике

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Ярославские следователи изучают видео с перевозкой ребенка в багажнике

Ярославские следователи изучают видео с перевозкой ребенка в багажнике

Ярославские следователи изучают видео с перевозкой ребенка в багажнике

    Полиция и следственные органы Ярославской области проводят проверку в связи с видео, на котором родители перевозят ребенка в багажнике автомобиля.

    На кадрах, разлетевшихся по соцсетям, мужчина и женщина, предположительно, родители ребенка лет пяти, сажают его в багажник Volkswagen Passat и уезжают. Видео снято в Угличе на регистратор, установленный в припаркованном позади автомобиле.

    Как сообщает СУ СК по региону, родители подвергли опасности жизнь и здоровье ребенка. Начата доследственная проверка.

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