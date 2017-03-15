Двойные стандарты: кто стоит за войной с российскими банками на Украине

Во что превратится Украина в случае закрытия местного «Сбербанка», где население хранит сотни миллионов долларов? И кто в Киеве ведет политку двойных стандартов?
Центр столицы Украины снова в баррикадах, как, впрочем, и другие города страны, где сутки бесчинствовали разъяренные националисты. Они врывались в областные администрации, жгли покрышки. В Киеве забетонировали вход в офис «Сбербанка», а во вторник вечером добрались уже до «Альфа-банка».
И ни полиция, ни бойцы нацгвардии даже не попытались прекратить этот беспредел в центре Европы, в столице страны, которая так стремится в Евросоюз. И ведь многие националисты вооружены.
Блокада «Сбербанка» в Киеве стала ответом националистов на распоряжение президента России о банковском обслуживании клиентов с паспортами ДНР и ЛНР. В то же время в самом Донбассе в понедельник был разгромлен один из штабов радикалов, которые блокируют железнодорожные пути.
Налицо двойные стандарты: с одной стороны СБУ разгоняет националистов в Донбассе, с другой — полиция не трогает таких же радикалов, которые блокируют банки. Эксперты говорят, что за этим стоит глава МВД Украины Арсен Аваков, который связан с боевиками из батальона «Азов». При этом президент Порошенко отмалчивается.
Подробности — в материале «Итогов дня».
И ни полиция, ни бойцы нацгвардии даже не попытались прекратить этот беспредел в центре Европы, в столице страны, которая так стремится в Евросоюз. И ведь многие националисты вооружены.
Блокада «Сбербанка» в Киеве стала ответом националистов на распоряжение президента России о банковском обслуживании клиентов с паспортами ДНР и ЛНР. В то же время в самом Донбассе в понедельник был разгромлен один из штабов радикалов, которые блокируют железнодорожные пути.
Налицо двойные стандарты: с одной стороны СБУ разгоняет националистов в Донбассе, с другой — полиция не трогает таких же радикалов, которые блокируют банки. Эксперты говорят, что за этим стоит глава МВД Украины Арсен Аваков, который связан с боевиками из батальона «Азов». При этом президент Порошенко отмалчивается.
Подробности — в материале «Итогов дня».
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