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  • 15.03, 00:52

В США по обвинению в хакерстве судят россиянина

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В США по обвинению в хакерстве судят россиянина

В США по обвинению в хакерстве судят россиянина

В США по обвинению в хакерстве судят россиянина
  • Фото: vg.no

    • В США предстал перед судом россиянин Марк Вартанян, которого американское правосудие обвиняет в киберпреступлениях.

    Как сообщил во вторник Минюст США, Вартанян, известный в сети под ником Kolypto, был экстрадирован из Норвегии в декабре 2016 года.

    Накануне суд предъявил ему обвинение в разработке вредоносной программы «Цитадель», использование которой причинило «финансовый ущерб лицам и компаниям по всему миру», передает РИА Новости.

    По версии обвинения, Вартанян — видный киберпреступник, который участвовал в разработке, совершенствовании, поддержке и распространении вредоносных программ «из арсенала криминального подполья». А его арест нанесет серьезный удар по преступному миру хакеров.

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