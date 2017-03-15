В США по обвинению в хакерстве судят россиянина

В США предстал перед судом россиянин Марк Вартанян, которого американское правосудие обвиняет в киберпреступлениях.
Как сообщил во вторник Минюст США, Вартанян, известный в сети под ником Kolypto, был экстрадирован из Норвегии в декабре 2016 года.
Накануне суд предъявил ему обвинение в разработке вредоносной программы «Цитадель», использование которой причинило «финансовый ущерб лицам и компаниям по всему миру», передает РИА Новости.
По версии обвинения, Вартанян — видный киберпреступник, который участвовал в разработке, совершенствовании, поддержке и распространении вредоносных программ «из арсенала криминального подполья». А его арест нанесет серьезный удар по преступному миру хакеров.
Накануне суд предъявил ему обвинение в разработке вредоносной программы «Цитадель», использование которой причинило «финансовый ущерб лицам и компаниям по всему миру», передает РИА Новости.
По версии обвинения, Вартанян — видный киберпреступник, который участвовал в разработке, совершенствовании, поддержке и распространении вредоносных программ «из арсенала криминального подполья». А его арест нанесет серьезный удар по преступному миру хакеров.
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