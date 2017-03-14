Голый американец в поисках «колодца желаний» упал в шахту магазина

В калифорнийском городе Напа спасатели вытащили из шахты магазина сэндвичей голого мужчину.
Крики о помощи услышал один из сотрудников магазина Togo’s Sandwiches, он и вызвал спасателей. Чтобы достать мужчину из шахты, где он провел всю ночь, пришлось снести часть стены.
Пострадавший, оказавшийся абсолютно голым, сообщил, что провалился в шахту, ведя поиски «колодца желаний».
Личность мужчины не установлена, он госпитализирован, сообщает РИА Новости.
Пострадавший, оказавшийся абсолютно голым, сообщил, что провалился в шахту, ведя поиски «колодца желаний».
Личность мужчины не установлена, он госпитализирован, сообщает РИА Новости.
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