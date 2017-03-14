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  • 15.03, 00:52

Голый американец в поисках «колодца желаний» упал в шахту магазина

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Голый американец в поисках «колодца желаний» упал в шахту магазина

Голый американец в поисках «колодца желаний» упал в шахту магазина

Голый американец в поисках «колодца желаний» упал в шахту магазина
  • Фото: @KRON4WTran /twitter.com

    • В калифорнийском городе Напа спасатели вытащили из шахты магазина сэндвичей голого мужчину.

    Крики о помощи услышал один из сотрудников магазина Togo’s Sandwiches, он и вызвал спасателей. Чтобы достать мужчину из шахты, где он провел всю ночь, пришлось снести часть стены.

    Пострадавший, оказавшийся абсолютно голым, сообщил, что провалился в шахту, ведя поиски «колодца желаний».

    Личность мужчины не установлена, он госпитализирован, сообщает РИА Новости.
    Голый американец в поисках «колодца желаний» упал в шахту магазина. США, курьезы, магазины, несчастные случаи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Голый американец в поисках «колодца желаний» упал в шахту магазина. США, курьезы, магазины, несчастные случаи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Голый американец в поисках «колодца желаний» упал в шахту магазина. США, курьезы, магазины, несчастные случаи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: @KRON4WTran /twitter.com

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