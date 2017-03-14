Бесчинствующих в Киеве радикалов призвали жечь магазины Roshen

В центре Киева идут погромы, радикалы бьют стекла в офисах и жгут петарды.
Лидер запрещенной в России «Организации украинских националистов» (ОУН) Николай Коханивский призвал участников митинга в центре Киева поджигать магазины корпорации Roshen, принадлежащей президенту Порошенко. Также он позвал сторонников пойти к администрации президента и к офису бизнесмена Рината Ахметова.
Как заявил Коханивский, Ахметову «надо напомнить», что «ему не место на Украине», передает РИА Новости. После этого часть собравшихся направилась к офису группы компаний СКМ, принадлежащей Ахметову, однако там радикалов встретили полицейские. Свою агрессию участники митинга обратили на офис «дочки» российского «Альфа-банка».
Во вторник вечером в центре Киева на площади Независимости прошло вече в поддержку радикалов, устроивших торговую блокаду в Донбассе. Участниками акции стали около 150 человек.
Как заявил Коханивский, Ахметову «надо напомнить», что «ему не место на Украине», передает РИА Новости. После этого часть собравшихся направилась к офису группы компаний СКМ, принадлежащей Ахметову, однако там радикалов встретили полицейские. Свою агрессию участники митинга обратили на офис «дочки» российского «Альфа-банка».
Во вторник вечером в центре Киева на площади Независимости прошло вече в поддержку радикалов, устроивших торговую блокаду в Донбассе. Участниками акции стали около 150 человек.
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