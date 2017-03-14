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  • 14.03, 23:21

Донецкая фильтровальная станция вновь обесточена из-за обстрела ВСУ

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Донецкая фильтровальная станция вновь обесточена <nobr>из-за</nobr> обстрела ВСУ

Донецкая фильтровальная станция вновь обесточена из-за обстрела ВСУ

Донецкая фильтровальная станция вновь обесточена <nobr>из-за</nobr> обстрела ВСУ
  • Фото: voda.dn.ua

    • Из-за обстрела украинских силовиков Донецкая фильтровальная станция снова оказалась обесточенной, заявили в Минобороны ДНР.

    Представитель Минобороны ДНР: «ВСУ начали обстрел Ясиноватского района из танков, выпустив 20 снарядов. В результате обстрела получили повреждения линии электропередачи в районе ясиноватского кладбища, в очередной раз осталась без электропитания ДФС (Донецкая фильтровальная станция)».

    В военном ведомстве отметили, что подконтрольные властям Украины Авдеевка и Авдеевский коксохимический завод также оказались обесточены.

    Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов. На пошлой неделе ДФС была обесточена, но позже ее работа возобновилась.

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