Донецкая фильтровальная станция вновь обесточена из-за обстрела ВСУ

Из-за обстрела украинских силовиков Донецкая фильтровальная станция снова оказалась обесточенной, заявили в Минобороны ДНР.
Представитель Минобороны ДНР: «ВСУ начали обстрел Ясиноватского района из танков, выпустив 20 снарядов. В результате обстрела получили повреждения линии электропередачи в районе ясиноватского кладбища, в очередной раз осталась без электропитания ДФС (Донецкая фильтровальная станция)».
В военном ведомстве отметили, что подконтрольные властям Украины Авдеевка и Авдеевский коксохимический завод также оказались обесточены.
Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов. На пошлой неделе ДФС была обесточена, но позже ее работа возобновилась.
В военном ведомстве отметили, что подконтрольные властям Украины Авдеевка и Авдеевский коксохимический завод также оказались обесточены.
Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов. На пошлой неделе ДФС была обесточена, но позже ее работа возобновилась.
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