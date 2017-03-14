Петербург встречает модных участников «Адмиралтейской иглы»

Современный взгляд на моду, эксперименты с фасонами и тканями представят на ежегодном конкурсе молодых дизайнеров, который открывается в Северной столице.

В петербургском университете технологии и дизайна открылся очередной международный конкурс молодых модельеров «Адмиралтейская игла». От конкурсантов также требуют свежий молодежный взгляд на моду.



Организаторы впервые объединили показ и выставку работ. На стендах представлены лучшие образцы от дизайнеров из нескольких регионов России, а также Белоруссии, Польши и Японии.



Причем в этот раз, чтобы стать участником, не обязательно быть профессиональным модельером. Например, некоторые платья в зелено-коричневых тонах изготовила музыкант, а часть конкурсантов представила решения, разработанные в творческом тандеме.



Мастера признаются, что нередко вдохновлялись творчеством известных художников. Что отражено на первой в истории экспозиции эскизов авторских коллекций. Их организаторы разместили в главном фойе университета.