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  • 14.03, 21:50
Петербург встречает модных участников «Адмиралтейской иглы». Санкт-Петербург, мода, одежда, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербург встречает модных участников «Адмиралтейской иглы»

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Петербург встречает модных участников «Адмиралтейской иглы»

Петербург встречает модных участников «Адмиралтейской иглы»

    Современный взгляд на моду, эксперименты с фасонами и тканями представят на ежегодном конкурсе молодых дизайнеров, который открывается в Северной столице.

    В петербургском университете технологии и дизайна открылся очередной международный конкурс молодых модельеров «Адмиралтейская игла». От конкурсантов также требуют свежий молодежный взгляд на моду.

    Организаторы впервые объединили показ и выставку работ. На стендах представлены лучшие образцы от дизайнеров из нескольких регионов России, а также Белоруссии, Польши и Японии.

    Причем в этот раз, чтобы стать участником, не обязательно быть профессиональным модельером. Например, некоторые платья в зелено-коричневых тонах изготовила музыкант, а часть конкурсантов представила решения, разработанные в творческом тандеме.

    Мастера признаются, что нередко вдохновлялись творчеством известных художников. Что отражено на первой в истории экспозиции эскизов авторских коллекций. Их организаторы разместили в главном фойе университета.

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