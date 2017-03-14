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  • 14.03, 21:50
Питерский «Подорожник» объединят с московской «Тройкой». Москва, Санкт-Петербург, общественный транспорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Питерский «Подорожник» объединят с московской «Тройкой»

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Питерский «Подорожник» объединят с московской «Тройкой»

Питерский «Подорожник» объединят с московской «Тройкой»

    Сегодня стали известны транспортные нововведения, которые заработают в честь Кубка конфедераций по футболу.

    Карта «Подорожник» станет взаимозаменяемой с московскими аналогами, которые называются «Стрелка» и «Тройка», объявили чиновники на коллегии петербургского комитета по транспорту. Интеграция задумана для удобства болельщиков, которые будут посещать матчи Кубка конфедерации. Тем не менее возможность использовать московские проездные карты в Петербурге и наоборот сохранится и в дальнейшем.

    Еще одна приятная новость для пассажиров общественного транспорта. До конца года во всей подземке, всех автобусах, троллейбусах и трамваях должен появиться бесплатный Wi-Fi. Обеспечить беспроводной доступ в Интернет сегодня распорядился вице-губернатор Игорь Албин, который принял участие в коллегии в режиме видеоконференции.
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