WikiLeaks опубликовал досье на голландских политиков накануне выборов в парламент

Dutch election Wednesday. 1392 leaked documents from WikiLeaks archives referencing right-populist Geert Wilders https://t.co/7f6ikZaLck — WikiLeaks (@wikileaks) 14 марта 2017 г.

Dutch election Wednesday. 1699 leaked documents from our archives referencing Dutch Prime Minister Mark Rutte https://t.co/zjLQ86rd8f — WikiLeaks (@wikileaks) 14 марта 2017 г.

WikiLeaks представил общественности 1699 документов из «своих архивов» на Рютте и 1392 файла на Вилдерса. Об этом сообщается в Twitter организации, занимающейся разоблачениями.Данные на голландских политиков появились сегодня, накануне парламентских выборов. В борьбе за места в парламенте завтра примут участие 28 партий. Но основная борьба развернется между правящей «Народной партией за свободу и демократию», которую возглавляет Рютте, и «Партией свободы», во главе которой стоит Вилдерс.