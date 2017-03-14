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  • 14.03, 23:21

WikiLeaks опубликовал досье на голландских политиков накануне выборов в парламент

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WikiLeaks опубликовал досье на голландских политиков накануне выборов в парламент

WikiLeaks опубликовал досье на голландских политиков накануне выборов в парламент

Опубликованные материалы касаются премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и его главного соперника на парламентских выборах — Герта Вилдерса.

WikiLeaks представил общественности 1699 документов из «своих архивов» на Рютте и 1392 файла на Вилдерса. Об этом сообщается в Twitter организации, занимающейся разоблачениями.





Данные на голландских политиков появились сегодня, накануне парламентских выборов. В борьбе за места в парламенте завтра примут участие 28 партий. Но основная борьба развернется между правящей «Народной партией за свободу и демократию», которую возглавляет Рютте, и «Партией свободы», во главе которой стоит Вилдерс.

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