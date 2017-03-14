В Петербурге досрочно открыт сезон коммунальных фонтанов

Сегодня на Новгородской улице забил трехметровый фонтан. Временная достопримечательность появилась
из-за аварии на пожарном гидранте.
На место прибыли сотрудники «Водоканала». Чтобы остановить несанкционированный выброс воды, специалистам потребовалось около получаса. Однако за это время серьезно промок припаркованный внедорожник, а проезжая часть превратилась в огромную лужу.
Впрочем, в пресс-службе предприятия заверили: ни жители ближайших домов, ни автомобилисты не пострадали. Похоже, коммунальное происшествие не особо огорчило петербуржцев. В соцсетях они шутят, что сезон фонтанов в этом году открыли раньше времени и даже предлагают включить подсветку.
Впрочем, в пресс-службе предприятия заверили: ни жители ближайших домов, ни автомобилисты не пострадали. Похоже, коммунальное происшествие не особо огорчило петербуржцев. В соцсетях они шутят, что сезон фонтанов в этом году открыли раньше времени и даже предлагают включить подсветку.
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