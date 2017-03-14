#ТЫСУПЕР!
Охота на дьявола
Охота на дьявола 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.03, 21:50

В Кремле пока не определились с кандидатом на должность постпреда РФ при ООН

комментировать

В Кремле пока не определились с кандидатом на должность постпреда РФ при ООН

В Кремле пока не определились с кандидатом на должность постпреда РФ при ООН

Решение о кандидатуре на должность постпреда России при ООН пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как заявил Песков ТАСС, «пока нет никакого решения».

В то же время РИА Новости со ссылкой на несколько источников в Госдуме сообщает, что основным кандидатом на пост является постпред России при НАТО Александр Грушко.

Должность постоянного представителя России при ООН оказалось вакантной после кончины Виталия Чуркина. В настоящее время обязанности постпреда исполняет дипломат Пётр Ильичёв.

Новости по теме

Умер Виталий Чуркин

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru