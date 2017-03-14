В Кремле пока не определились с кандидатом на должность постпреда РФ при ООН

Решение о кандидатуре на должность постпреда России при ООН пока не принято. Об этом заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как заявил Песков ТАСС, «пока нет никакого решения».
В то же время РИА Новости со ссылкой на несколько источников в Госдуме сообщает, что основным кандидатом на пост является постпред России при НАТО Александр Грушко.
после кончины Виталия Чуркина. В настоящее время обязанности постпреда исполняет дипломат Пётр Ильичёв.
В то же время РИА Новости со ссылкой на несколько источников в Госдуме сообщает, что основным кандидатом на пост является постпред России при НАТО Александр Грушко.
после кончины Виталия Чуркина. В настоящее время обязанности постпреда исполняет дипломат Пётр Ильичёв.
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