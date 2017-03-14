Джоан Роулинг раскрыла название своего нового детектива

Британская писательница Джоан Роулинг раскрыла название нового криминального романа о приключениях частного детектива Корморана Страйка.
На своей странице в Twitter автор эпопеи о Гарри Поттере предложила читателям угадать название книги, исходя из подсказки, что в двух словах заголовка содержится две буквы «эйч» (Н).
После многих неудачных попыток один из читателей все же предложил верный вариант Lethal White («Смертельная белизна»).
С частным детективом Кормораном Страйком читатели впервые познакомились в 2013 году в романе «Зов кукушки». Второй роман серии «Шелкопряд» вышел в свет в июне 2104 года, а третий — и пока последний — «На службе зла» вышел в октябре 2015 года.
Все эти книги Роулинг выпустила под псевдонимом.
После многих неудачных попыток один из читателей все же предложил верный вариант Lethal White («Смертельная белизна»).
Ladies and gentlemen, we have a winner. https://t.co/2aOXDYi6qA— J. K. Rowling (@jk_rowling) 14 марта 2017 г.
С частным детективом Кормораном Страйком читатели впервые познакомились в 2013 году в романе «Зов кукушки». Второй роман серии «Шелкопряд» вышел в свет в июне 2104 года, а третий — и пока последний — «На службе зла» вышел в октябре 2015 года.
Все эти книги Роулинг выпустила под псевдонимом.
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