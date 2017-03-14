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  • 14.03, 21:50

Джоан Роулинг раскрыла название своего нового детектива

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Джоан Роулинг раскрыла название своего нового детектива

Джоан Роулинг раскрыла название своего нового детектива

Британская писательница Джоан Роулинг раскрыла название нового криминального романа о приключениях частного детектива Корморана Страйка.

На своей странице в Twitter автор эпопеи о Гарри Поттере предложила читателям угадать название книги, исходя из подсказки, что в двух словах заголовка содержится две буквы «эйч» (Н).

После многих неудачных попыток один из читателей все же предложил верный вариант Lethal White («Смертельная белизна»).



С частным детективом Кормораном Страйком читатели впервые познакомились в 2013 году в романе «Зов кукушки». Второй роман серии «Шелкопряд» вышел в свет в июне 2104 года, а третий — и пока последний — «На службе зла» вышел в октябре 2015 года.

Все эти книги Роулинг выпустила под псевдонимом.

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