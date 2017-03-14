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  • 14.03, 21:50
Избирком Петербурга не засчитал заявку о референдуме по Исаакию из-за технической ошибки. РПЦ, Санкт-Петербург, памятники, референдумы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Избирком Петербурга не засчитал заявку о референдуме по Исаакию из-за технической ошибки

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Избирком Петербурга не засчитал заявку о референдуме по Исаакию из-за технической ошибки

Избирком Петербурга не засчитал заявку о референдуме по Исаакию <nobr>из-за</nobr> технической ошибки

    Городская избирательная комиссия Петербурга отклонила заявку инициативной группы на проведение референдума о передаче Исаакиевского собора РПЦ.

    Поводом для отказа комиссии стали нарушения в регистрации самой группы. В частности, не все заявочные листы были прошиты должным образом. А в протоколе собрания активистов оказалось на три человека меньше по сравнению с теми, кто участвовал в голосовании за выдвижение инициативы.

    Депутат городского парламента Борис Вишневский, который входит в инициативную группу, назвал такое несовпадение случайной ошибкой заявителей и прямо на заседании предоставил в распоряжение комиссии новую заявку. Она, по его словам, оформлена с учетом всех требований избиркома. Новую заявку избирком рассмотрит в течение 15 дней.

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