В соцсети «ВКонтакте» появился счетчик просмотров

Разработчики социальной сети внесли изменение. Теперь пользователи «ВКонтакте» могут видеть, сколько просмотров набрала та или иная публикация.
Счетчик просмотров расположен под записью. Он показывает, сколько подписчиков увидели публикацию. При этом счетчик виден не только автору, но и всем остальным пользователям.
По мнению разработчиков, лайки и комментарии не всегда отображают реальный уровень интереса к публикациям, поэтому они решили ввести новый показатель в социальной сети.
«ВКонтакте»: «У нас есть все, чтобы авторы отслеживали реакцию окружающих: под каждой записью видно, сколько человек поделились ей и поставили отметку „Нравится“, сколько оставили комментариев. Иногда количество отметок „Нравится“ не показывает, насколько запись действительно интересна — реальное количество просмотров всегда в разы больше. Поэтому мы вводим новый показатель: количество просмотров».
Счетчик уже доступен в веб-версии «ВКонтакте», а также в приложениях для iOS и Android.
По мнению разработчиков, лайки и комментарии не всегда отображают реальный уровень интереса к публикациям, поэтому они решили ввести новый показатель в социальной сети.
«ВКонтакте»: «У нас есть все, чтобы авторы отслеживали реакцию окружающих: под каждой записью видно, сколько человек поделились ей и поставили отметку „Нравится“, сколько оставили комментариев. Иногда количество отметок „Нравится“ не показывает, насколько запись действительно интересна — реальное количество просмотров всегда в разы больше. Поэтому мы вводим новый показатель: количество просмотров».
Счетчик уже доступен в веб-версии «ВКонтакте», а также в приложениях для iOS и Android.
Комментарии