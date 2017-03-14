В соцсети «ВКонтакте» появился счетчик просмотров

Счетчик просмотров расположен под записью. Он показывает, сколько подписчиков увидели публикацию. При этом счетчик виден не только автору, но и всем остальным пользователям.По мнению разработчиков, лайки и комментарии не всегда отображают реальный уровень интереса к публикациям, поэтому они решили ввести новый показатель в социальной сети.: «У нас есть все, чтобы авторы отслеживали реакцию окружающих: под каждой записью видно, сколько человек поделились ей и поставили отметку „Нравится“, сколько оставили комментариев. Иногда количество отметок „Нравится“ не показывает, насколько запись действительно интересна — реальное количество просмотров всегда в разы больше. Поэтому мы вводим новый показатель: количество просмотров».Счетчик уже доступен в веб-версии «ВКонтакте», а также в приложениях для iOS и Android.