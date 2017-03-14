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  • 14.03, 21:50
Выход Британии из ЕС начнется в ближайшие дни. Великобритания, Европейский союз, Тереза Мэй. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Выход Британии из ЕС начнется в ближайшие дни

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Выход Британии из ЕС начнется в ближайшие дни

Выход Британии из ЕС начнется в ближайшие дни

    Brexit начнется уже в марте. Об этом заявила сегодня британский премьер Тереза Мэй.

    Минувшей ночью парламент Великобритании после продолжительных дебатов утвердил законопроект, наделяющий правительство правом начать процедуру выхода Соединённого Королевства из Евросоюза. Документ был принят Палатой общин и Палатой лордов в первоначальном виде — без поправок.

    Теперь осталось заручиться лишь королевской санкцией. По словам Терезы Мэй, одобрение Елизаветы II будет получено в ближайшие дни.

    Тереза Мэй: «Законопроект, который был принят обеими палатами парламента, в ближайшие дни получит одобрение королевы. Процедура Brexit будет запущена, как и говорилось, к концу месяца».

    По сути, это формальная процедура. После этого британский премьер направит официальное заявление в Брюссель. И это будет определяющий момент, после которого начнутся переговоры. Весь процесс развода Великобритании с ЕС займет около двух лет.

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